Автомобилисты рассказали о сильном гололеде на трассе в Алтайском крае

Жители Алтайского края в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о сильном гололеде на трассе Барнаул – Камень-на-Оби. Машины едут очень медленно, а грузовики и вовсе не могут подняться в гору.
"Едем около 30 км/ч, спускаемся на тормозах и катимся. Фура не может подняться в горку", – написал автор опубликованного ролика.
На записи видно, что машины идут по трассе очень медленно, а один грузовик остановился на подъеме и перекрыл полосу.
Синоптики предупреждали о том, что 5 ноября в Алтайском крае ожидается серьезное усиление ветра. По востоку шквалы могут достигать 25-27 м/с. Усугублять ситуацию местами будут дожди и мокрый снег.
Комментарии
Где там подъемы в горку? если только за Камнем
5.11.2020 10:55
- гость -
Где там подъемы в горку? если только за Камнем
В районе Шелаболихи
Если не можешь подняться в горку сиди и жди погоду или дорожников с песком
Пусть едут те кто могут
Почему все должны понимать и прощать этих "безнисменов" перегораживающих трассу?
Ты же первым завопишь что в магазине молоко позавчерашние, до чего Путин страну довел.
- гость -
Где там подъемы в горку?
Их там даже не один, и крутизна приличная...