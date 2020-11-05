Автомобилисты рассказали о сильном гололеде на трассе в Алтайском крае

Жители Алтайского края в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о сильном гололеде на трассе Барнаул – Камень-на-Оби. Машины едут очень медленно, а грузовики и вовсе не могут подняться в гору.

"Едем около 30 км/ч, спускаемся на тормозах и катимся. Фура не может подняться в горку", – написал автор опубликованного ролика.

На записи видно, что машины идут по трассе очень медленно, а один грузовик остановился на подъеме и перекрыл полосу.

Синоптики предупреждали о том, что 5 ноября в Алтайском крае ожидается серьезное усиление ветра. По востоку шквалы могут достигать 25-27 м/с. Усугублять ситуацию местами будут дожди и мокрый снег.