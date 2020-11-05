Проблему обманутых дольщиков обсудят в мэрии Барнаула

В барнаульской мэрии в очередной раз обсудят проблему строительства дома на Ленина, 195а. Застройщик рассказал, что на окончание работ ему нужно около 10 млн рублей.

Ранее представитель компании-застройщика "ПР-холдинг" заявил, что необходимые деньги можно получить от продажи квартир в другом доме, который принадлежит застройщику. Сообщалось, что в третьей блок-секции ведутся пусконаладочные работы грузового и пассажирского лифтов. Закончить их планировали до 5 ноября.

Напомним, что 24 октября возле строительной площадки на Ленина, 195а, прошел согласованный пикет с требованием достроить многоквартирный дом. Жители Барнаула обратились за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.