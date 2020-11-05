Проблему обманутых дольщиков обсудят в мэрии Барнаула

В барнаульской мэрии в очередной раз обсудят проблему строительства дома на Ленина, 195а. Застройщик рассказал, что на окончание работ ему нужно около 10 млн рублей.
Ранее представитель компании-застройщика "ПР-холдинг" заявил, что необходимые деньги можно получить от продажи квартир в другом доме, который принадлежит застройщику. Сообщалось, что в третьей блок-секции ведутся пусконаладочные работы грузового и пассажирского лифтов. Закончить их планировали до 5 ноября.
Напомним, что 24 октября возле строительной площадки на Ленина, 195а, прошел согласованный пикет с требованием достроить многоквартирный дом. Жители Барнаула обратились за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.
Комментарии
Проблема обманутых дольщиков это лишь вершина айсберга. Тут надо сначала с причиной бороться, а не со следствием.
Жители Барнаула обратились за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.
А что не к Байдену?
Жители Барнаула обратились за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову
А вот это непонятно! При чем тут Рамзан? Или застройщик еще и рисует карикатуры на пророка?