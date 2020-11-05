Вдобавок к гололеду. Пылевая буря прошлась по трассе в Алтайском крае

На трассе Алейск – Барнаул в Топчихинском районе Алтайского края началась пылевая буря. Водителей просят сохранять бдительность.
Согласно фотографии одного из автомобилистов, которую опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул", видимость сильно снизилась. Под записью комментаторы высказали мнение, что причиной такого явления стала вырубка деревьев.
Как ранее сообщил amic.ru, утром 5 ноября жители Алтайского края рассказали о сильном гололеде на трассе Барнаул – Камень-на-Оби. Машины ехали очень медленно, не развивая скорость выше 30 км/ч, а грузовики и вовсе застревали на подъемах в горку, блокируя движение.
Комментарии
Каких деревьев. Бред несёте
Это итог коротких севооборотов с преобладанием пропашных культур.
Каких деревьев?
Лесополос, которые стали старыми, а новых никто не насажал
В 60 годы учился в школе в горно алтайск ой области. Пыль стояла несколько дней. Была зима.
алкашам в энцефалитках спасибо скажите
Всё правильно сказал .Старые лесополосы сожгли , вырубили и сами деревья постарели (где как) .Новые никто не садит . А некоторым неучам невдомёк , что до освоения целины в крае пылевые бури , бурунЫ (миниторнадо) и бураны были обычным явлением. И только высадкой лесополос это удалось остановить . Но пришли "новые хозяева" для которых деньги сейчас, любой ценой -главное в жизни и всё .....угробили .