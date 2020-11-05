Вдобавок к гололеду. Пылевая буря прошлась по трассе в Алтайском крае

На трассе Алейск – Барнаул в Топчихинском районе Алтайского края началась пылевая буря. Водителей просят сохранять бдительность.

Согласно фотографии одного из автомобилистов, которую опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул", видимость сильно снизилась. Под записью комментаторы высказали мнение, что причиной такого явления стала вырубка деревьев.

Как ранее сообщил amic.ru, утром 5 ноября жители Алтайского края рассказали о сильном гололеде на трассе Барнаул – Камень-на-Оби. Машины ехали очень медленно, не развивая скорость выше 30 км/ч, а грузовики и вовсе застревали на подъемах в горку, блокируя движение.