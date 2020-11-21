Такой день. Глава СК критикует алтайских чиновников, а бийчанин выходит на пикет

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 21 ноября. Без коронавируса.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал чиновников Алтайского края из-за ситуации с обеспечением жильем детей-сирот и упрекнул их в лени, равнодушии и некомпетентности. Руководитель ведомства также негативно оценил работу местных следователей.

В ближайшее время у жителей алтайского села Санниково появится горячая вода, о которой молили экс-премьера Дмитрия Медведева. Как оказалось, в дело вмешались судебные приставы, которые и помогли сельчанам в решении проблемы.

Неизвестный мужчина в накидке "Справедливой России" вышел на одиночный пикет в Бийске. Акцию с плакатом "Бийск – за возврат прямых выборов мэра" горожанин провел у здания местной администрации.

Алтайский государственный музыкальный театр впервые стал номинантом российской национальной театральной премии "Золотая маска". Претендовать на награду будет мюзикл "Капитанская дочка" сразу в десяти номинациях.

За рулем наехавшей на крышу жилого дома иномарки мог находиться сын вице-мэра Барнаула, который также работает чиновником в горадминистрации. Власти эту информацию пока не прокомментировали, но очевидцы и пользователи соцсетей уверены, что в резонансном ДТП замешан именно этот человек.

Лжебанкир похитил у жительницы Барнаула 750 тысяч рублей. Аферист действовал по классической схеме, теперь его ищет полиция.