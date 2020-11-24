Не доброволец. Песков объяснил, почему Путин не привился от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не сделал прививку российской вакциной от COVID-19. По его словам, глава государства не может быть добровольцем, а массовая прививочная компания еще не началась.
"У нас же не началась еще широкая вакцинация, и в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто, как глава государства, он не может в качестве добровольца принимать участие – это невозможно", – цитирует Пескова РБК.
Как ранее сообщил amic.ru, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с начала следующего года. До конца текущего года в России произведут более 2 млн доз вакцины от COVID-19.
Комментарии
Ждёт нормальную вакцину а не фуфломицин
МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился от коронавируса российской вакциной, он чувствует себя отлично. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.
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Премьер-министру можно.
и врачам в барнауле
Он по возрасту не проходит, чтобы быть добровольцем. Путину 68 лет, а контрольная группа для тестирования ограничена то-ли 60 годами, то-ли 65-ю.
Путину, как главе государства, запрещено самому водить автомобиль, летать с журавлями на мотодельтаплане, управлять истребителем, нырять с аквалангом и находить древние амфоры, опускаться на дно морское в батискафе, и конечно, делать прививку не проверенной массово вакциной..
Пусть все наши вынужденные вакцины поставят Путину, его 2 дочерям и жене с виллой во Франции. Нам такое не нужно!
24.11.2020 19:55
- гость -
Пусть все наши вынужденные вакцины поставят Путину, его 2 дочерям и жене с виллой во Франции. Нам такое не нужно!
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А вам никто и не предлагает. Болейте на здоровье.