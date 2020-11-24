Не доброволец. Песков объяснил, почему Путин не привился от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не сделал прививку российской вакциной от COVID-19. По его словам, глава государства не может быть добровольцем, а массовая прививочная компания еще не началась.

"У нас же не началась еще широкая вакцинация, и в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто, как глава государства, он не может в качестве добровольца принимать участие – это невозможно", – цитирует Пескова РБК.

Как ранее сообщил amic.ru, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с начала следующего года. До конца текущего года в России произведут более 2 млн доз вакцины от COVID-19.