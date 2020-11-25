Пьяный бийчанин угнал автомобиль, чтобы съездить к жене

В Бийске полицейские оперативно раскрыли угон автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

К правоохранителям обратился 39-летний мужчина. Он рассказал, что оставил свою незаглушенную "Ниву" возле кафе в центре города и выбежал "буквально на пару минут". Когда бийчанин вернулся на парковку, машины на месте уже не было.

Полицейские объявили план "Перехват" и разослали ориентировку по угнанному авто всем службам. Вскоре машину обнаружили сотрудники ГИБДД. Водитель проигнорировал требование остановиться, но его все же задержали на улице Революции.

"За рулем находился 55-летний бийчанин с признаками алкогольного опьянения. Мужчина пояснил, что взял чужую машину, чтобы доехать до своей супруги, которая проживает в Бийском районе", – рассказали в ведомстве.

Автомобиль изъяли и поместили на спецпарковку. В отношении злоумышленника составили три административных протокола, а также завели уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.