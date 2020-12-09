Легкий руль и большой багажник. Новую семейную Skoda Octavia представили в Барнауле

Фото: Антон Ив

Презентация абсолютно новой Skoda Octavia прошла 5 декабря в Барнауле. В дилерском центре SKODA АНТ этот автомобиль называют идеальным вариантом для большой семьи: модель получила просторный комфортный салон и очень большой багажник. Поэтому и презентацию провели семейную: с детскими конкурсами, призами и подарками. А пока дети катались на игрушечных машинках и рисовали, взрослые могли протестировать авто и оценить все его достоинства.

Купить Skoda Octavia в Барнауле можно уже сейчас: презентацию провели в день старта продаж в России. Причем производитель называет свою модель “абсолютно” новой: Octavia получила просторный кузов, который сильно отличается от предыдущей версии.

Внешний вид автомобиля высоко оценил популярный барнаульский автоблогер Александр Михельсон. Он одним из первых в городе прокатился на новой Octavia и выступил на презентации в качестве эксперта. По словам Михельсона, сегодня Skoda – “один из последних оплотов классического европейского дизайна”. Новую Octavia отличает четкий, современный дизайн. Это делает Skoda элегантной и узнаваемой.

Похвалил он и двигатель объемом 1,4 литра, их для Octavia делает крупный немецкий концерн. По словам Михельсона, он может “служить вечно”, если менять масло каждые 7-8 тысяч километров.

Для всех комплектаций новой Octavia предусмотрено три бензиновых двигателя и четыре варианта коробки передач. А потому автоблогер усомнился, что автомобиль с такими ходовыми качествами можно назвать “исключительно семейным”.

“Конечно, для семьи это прекрасный вариант. Здесь много различных комфортных мелочей: зонтики в дверях, щетки для снега, скребок для льда. И багажник очень большой – даже холодильник среднего размера войдет. Но если оценивать ходовые качества, то мне автомобиль показался больше драйверским. Сейчас все производители больше уходят в мягкость. А здесь – легкий и очень точный руль, но при этом плотная подвеска, что позволяет очень динамично ездить, вписываться в повороты на скорости. В общем, это не только авто для спокойной езды по трассе, но и для динамичного движения в большом городе”, – рассказал Михельсон.

Записаться на тест-драйв Skoda Octavia может любой желающий. До 13 декабря в автоцентре SKODA АНТ проходят дни открытых дверей. Барнаульцев приглашают оценить чешскую новинку вместе с детьми и убедиться на деле: в машину без проблем и с комфортом поместится вся семья. А когда вы, наконец, сами решите прокатиться на этой модели, малышей можно оставить в специальной игровой зоне.

Мы, кстати, тоже уже протестировали новый автомобиль. За рулем Skoda Octavia прокатился радиоведущий FM-Продакшн Максим Конаков. И скоро amic.ru расскажет о его впечатлениях от этой машины.

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