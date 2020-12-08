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Такой день. Борьба со снегопадом и пожары в частном секторе Барнаула

, ИА "Амител"
Главное за 8 декабря
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 8 декабря. Без коронавируса.

Два пожара произошли 8 декабря в частном секторе Барнаула. Первый случился утром в двухквартирном доме на улице Заречной, второй произошел уже днем – горела деревянная постройка на улице Мамонтова. В обоих случаях никто не пострадал.

В 2021 году на ремонт дорог и мостов в Барнауле потратят почти миллиард рублей. В список вошел 21 объект общей протяженностью свыше 20 километров.

Более 80 единиц снегоуборочной техники боролось с последствиями снегопада днем 8 декабря на улицах Барнаула. При этом в ночь на 9 декабря на дорогах краевой столицы зимних машин будет еще больше.

Алтайский край намерен получить еще 483 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Если заявку одобрят, на эти цели у региона будет 800 млрд рублей.

Микроавтобус "Газель", груженный продуктами, вспыхнул на трассе в Змеиногорском районе и сгорел дотла. В результате инцидента никто не пострадал, товар при этом удалось спасти.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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