Почти миллиард рублей потратят на дороги Барнаула в 2021 году

21 дорожный объект общей протяженностью 20,66 километра отремонтируют в Барнауле в 2021 году. Работы пройдут в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а потратят на них 907,21 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, из этой суммы средства федерального бюджета составят 524 млн рублей, краевого – 157,71 млн рублей, а из городского бюджета выделят 225,5 млн рублей.

В перечень запланированных работ вошли не только дороги, но и мосты:

мост через р. Власиха по ул. Мамонтова;

проезд Северный Власихинский (от ул. Попова до пр. Энергетиков);

мост через реку Барнаулку по ул. Челюскинцев;

мост через р. Пивоварку по ул. Северо-Западной;

Змеиногорский тракт (от ул. Аванесова до ул. Горнолыжной);

ул. Шумакова (от ул. 50 лет СССР до проезда Южного Власихинского);

ул. Взлетная (от ул. Попова до ул. Сергея Ускова);

ул. Кулагина (от ул. Кулагина, 64 до пр. Калинина);

ул. Парфенова (от коммунального моста до ул. Воровского);

ул. Горнолыжная (от Змеиногорского тракта до Горнолыжного проезда);

ул. Смородиновая (от ул. Смородиновой до ул. 1-й Малиновой);

ул. Кедровая (от ул. Дружбы до ул. Малиновой);

ул. Декоративная (от ул. Авиаторов до ул. Малиновой);

ул. Дружбы (от ул. Смоленской до ул. Кедровой);

ул. Авиаторов (от ул. 2-й Малиновой до ул. Декоративной);

ул. 2-я Малиновая (от ул. Смоленской до ул. Авиаторов);

ул. Смоленская (от ул. 1-й Малиновой до ул. Дружбы);

ул. 1-я Малиновая (от ул. Кедровой до ул. Смоленской);

ул. Северо-Западная (от пр. Ленина до ул. Советской Армии);

Павловский тракт (от ул. Сельскохозяйственной до Солнечной Поляны).

Власти уже объявили аукционы по определению подрядчиков на выполнение работ на улице Челюскинцев, Шумакова, Взлетной, Кулагина, Парфенова, Горнолыжной, Змеиногорском тракте и других.