Владимир Путин не увидел связи между ростом цен на продукты и пандемией

Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на базовые продукты питания в России не связан с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Рост на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия?" – заметил глава государства, подчеркнув, что объяснить это можно динамикой цен на мировых рынках и попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Президент добавил, что цены на сахар в стране выросли на 71,5%, несмотря на то, что собственного производства достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности. Также на 23,8% подорожало подсолнечное масло, мука – на 12,9%, макаронные изделия – на 10,5%, хлеб – на 6,3%.

Как уже писал amic.ru, ранее Владимир Путин предупредил правительство о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду. Он потребовал обратить на это особое внимание.