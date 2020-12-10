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Владимир Путин не увидел связи между ростом цен на продукты и пандемией

, ИА "Амител"
Глава государства назвал другие причины
Фото: strana-rf.ru

Фото: strana-rf.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на базовые продукты питания в России не связан с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Рост на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия?" – заметил глава государства, подчеркнув, что объяснить это можно динамикой цен на мировых рынках и попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Президент добавил, что цены на сахар в стране выросли на 71,5%, несмотря на то, что собственного производства достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности. Также на 23,8% подорожало подсолнечное масло, мука – на 12,9%, макаронные изделия – на 10,5%, хлеб – на 6,3%.

Как уже писал amic.ru, ранее Владимир Путин предупредил правительство о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду. Он потребовал обратить на это особое внимание.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.12.2020 08:49
- гость -

Абсолютно некомпетентный...

10.12.2020 08:57
- гость -

высказал озабоченность

10.12.2020 09:03
- гость -

А зачем тогда такой президент нужен, ничего абсолютно не делает для улучшения жизни граждан, хотя нет делает, но мы в их число не входим.

10.12.2020 09:06
- гость -

Вофка икономист еще тот - отнимает и складывает неплохо, а вот умножать и делить совсем не умеет

10.12.2020 09:11
- гость -

Амик, не пишите отсебятину. Кому он заявил? Об этом говорилось на совещании правительства.

10.12.2020 09:19
- гость -

...цены на сахар в стране выросли на 71,5%, несмотря на то, что внутреннего производства достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности. Также на 23,8% подорожало подсолнечное масло, мука — на 12,9%, макаронные изделия — на 10,5%, хлеб — на 6,3%.

при этом
"В последнее время инфляция поднялась выше целевого ориентира Центрального банка – сколько она у нас сейчас, 4,4 процента по итогам ноября, а целевой ориентир в районе четырёх [процентов]"(c)
)))

10.12.2020 09:21
АБОРИГЕН

Полная недееспособность и отсутствие какого-либо желания видеть причинно-следственные связи.

10.12.2020 09:30
- гость -

глаукома чтоли
не видит он

10.12.2020 09:31
- гость -


10.12.2020 09:06
- гость -
Ошибаетесь, он очень хорошо умножает прибыль своих друзей и делит бюджетные деньги между ними!

10.12.2020 09:34
АБОРИГЕН

10.12.2020 09:30
- гость -
Деменция на фоне изначально отсутствующего мало-мальского образования.

10.12.2020 09:36
- гость -

10.12.2020 09:21
АБОРИГЕН

Неурожай во многих странах из-за погоды, поэтому большой спрос на подсолнечник и зерно. Вполне естественно, что фермеры используют эту возможность. В этом году экспортировали с/продукции уже больше, чем в прошлом - 26 млрд$.

10.12.2020 09:38
- гость -

Ситуация похожа на Рим второго века. Народу плевать на власти, а власти на народ. Итог распад Римской империи

10.12.2020 09:45
almas

Но все-таки акценты несколько по другому звучали в выступлении Путина и в заголовке амика.
Президент России попросил разобраться в росте цен на продукты питания в стране. «Что делать с ростом цен на базовые продукты питания? Это пандемией не объяснишь.При чем тут пандемия?".
То есть, не надо все валить на пандемию, а разобраться почему на самом деле это происходит.

Владимир Владимирович, чего разбираться? Это все "невидимая рука рынка", которая расставляет все по местам ))

10.12.2020 09:50
- гость -

Разрыв между богатыми и бедным в римской империи был такой величины, что варвары которые набегами грабили Рим нападали только на поместья римских олигархов. А обычные римляне только радовались этому. У них нечего было брать.
Ничего не напоминает? Как наши граждане кричат чтобы запад отобрал у олигархов их состояния

10.12.2020 09:51
АБОРИГЕН

10.12.2020 09:36
- гость -
Рост цен на базовые продукты обусловлен крайне бездарной внешней политикой и попаданием страны под санкции, соответственно почти десятилетним отсутствием хоть какого экономического роста. Программа импортозамещения провалилась целиком и полностью. В результате чего РФ продолжает закупать то что не может производить, но по кривым схемам или в более удаленных регионах. Соответственно цена после всего этого может только расти. Вот такая простая связь.

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