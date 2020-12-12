Лжебанкирша похитила 145 тысяч рублей у жительницы Алтайского края

53-летняя жительница Рубцовска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По словам горожанки, ей позвонила незнакомка, представилась сотрудницей банка и доложила, что с ее карты пытаются украсть деньги. Чтобы опередить мошенников, звонившая предложила женщине оформить кредит через приложение. Под руководством "банкиршы" рубцовчанка оставила соответствующую заявку и на ее счет зачислили 145 тысяч рублей.

Далее звонившая пояснила, что полученные деньги нужно вернуть в банк несколькими платежами. Для этого она попросила назвать ей коды из SMS, что потерпевшая и сделала.

В результате аферисты получили доступ к банковскому счету женщины и украли у нее одолженные деньги. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".