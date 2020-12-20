Академик назвал условие повторного заражения коронавирусом

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян назвал условие повторного заражения коронавирусом. По его словам, это возможно в случае проблем с иммунитетом, пишет РИА Новости.

"Всегда есть определенная категория лиц, у которых иммунитет может не выработаться в результате перенесенного заболевания или в результате проведенной вакцинации. Это лица, у которых существуют или явные, или скрытые дефекты иммунной системы, так называемое иммунодефицитное состояние", – сказал он.

При этом Тотолян отметил, что у него нет убеждения в том, что повторное заражение происходит, однако теоретически это возможно. По его словам, в этом вопросе необходимо более детальное обследование, поскольку тесты могут показывать неправильные результаты, а также происходят лабораторные ошибки.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали два возможных варианта развития пандемии в январе 2021 года. Как тогда отметили в ведомстве, дальнейшая ситуация зависит от самих россиян.