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Новости

Академик назвал условие повторного заражения коронавирусом

, ИА "Амител"
По словам эксперта, это может произойти в случае проблем с иммунитетом
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян назвал условие повторного заражения коронавирусом. По его словам, это возможно в случае проблем с иммунитетом, пишет РИА Новости.

"Всегда есть определенная категория лиц, у которых иммунитет может не выработаться в результате перенесенного заболевания или в результате проведенной вакцинации. Это лица, у которых существуют или явные, или скрытые дефекты иммунной системы, так называемое иммунодефицитное состояние", – сказал он.

При этом Тотолян отметил, что у него нет убеждения в том, что повторное заражение происходит, однако теоретически это возможно. По его словам, в этом вопросе необходимо более детальное обследование, поскольку тесты могут показывать неправильные результаты, а также происходят лабораторные ошибки.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали два возможных варианта развития пандемии в январе 2021 года. Как тогда отметили в ведомстве, дальнейшая ситуация зависит от самих россиян.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

20.12.2020 11:38
- гость -

На фото красную икру фасуют по баночкам?

20.12.2020 11:51
@@

По заголовку ожидалось, что наш добрый и всеми любимый доктор Мясников стал академиком...какое разочарование...

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