Власти заплатят обманутым дольщикам из Новоалтайска

Права дольщиков дома № 52а на улице Южсиба в Новоалтайске восстановят в 2021 году. Об этом пишет официальный сайт Алтайского края.

"Жителям выплатят компенсации в размере стоимости жилого помещения в многоквартирном доме, подлежащего передаче гражданину – участнику строительства, по рыночной стоимости одного квадратного метра на первичном рынке (но не менее уплаченной цены договора)", – говорится в сообщении.

В целях восстановления нарушенных прав региональные власти направили обращение в правительство Российской Федерации и Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле обсудят проблему обманутых дольщиков. Застройщик дома на Ленина, 195а, заявлял, что на окончание работ ему требуется около 10 млн рублей.