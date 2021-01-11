Власти заплатят обманутым дольщикам из Новоалтайска

Права дольщиков дома № 52а на улице Южсиба в Новоалтайске восстановят в 2021 году. Об этом пишет официальный сайт Алтайского края.
"Жителям выплатят компенсации в размере стоимости жилого помещения в многоквартирном доме, подлежащего передаче гражданину – участнику строительства, по рыночной стоимости одного квадратного метра на первичном рынке (но не менее уплаченной цены договора)", – говорится в сообщении.
В целях восстановления нарушенных прав региональные власти направили обращение в правительство Российской Федерации и Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.
Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле обсудят проблему обманутых дольщиков. Застройщик дома на Ленина, 195а, заявлял, что на окончание работ ему требуется около 10 млн рублей.
Комментарии
Сегодня слушал по радио губернатора о чемпионате мира по гребле в Барнауле 20-25 мая. И возник сам собой вопрос - а будут власти Новоалтайска ремонтировать резервную дорогу до старого жд моста которая проходит через Чесноковку по улицам Ленина и Майская по задворкам станции Присягино до старого моста? А вдруг понадобится? Кто знает. А дорога там убитая местами и улицы Ленина и Майская не в самом лучшем виде.