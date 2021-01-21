Дольщикам новоалтайского долгостроя начали выплачивать компенсации

Власти начали выплачивать компенсации дольщикам многоквартирного дома на улице ЮжСиба, 52а, в Новоалтайске. Участники долевого строительства, которые первыми подали заявление, уже получают деньги.

Как сообщает пресс-служба Минстроя Алтайского края, выплаты начались с 19 января представителем уполномоченного банка – АО "Банк ДОМ.РФ". Записаться можно на сайте Фонда защиты прав граждан, а передать заявление – в здании администрации Новоалтайска на улице Парковой, 1а, в кабинете 113. Прием ведется с 09:00 до 18:00.

Как ранее сообщил amic.ru, дольщикам выплатят компенсации в размере стоимости жилого помещения в многоквартирном доме, подлежащего передаче участнику строительства, по рыночной стоимости одного квадратного метра на первичном рынке.

Напомним, что строительством здания на улице ЮжСиба, 52а, занималась компания "Строй-тактика". Позднее выяснилось, что директор стройфирмы создал организацию с целью похищения средств дольщиков – мужчина получил всю необходимую документацию для строительства и выполнил ряд работ под видом предпринимательской деятельности, после чего скрылся с полученными от дольщиков деньгами.

В итоге глава организации похитил деньги на общую сумму 145 миллионов рублей и длительное время находился в розыске. В январе 2017 года его задержали в Магнитогорске.

Потерпевшими тогда признали 73 гражданина и два юридических лица, которые выполняли работы на объекте. В итоге суд приговорил экс-директора компании к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.