Ми-8 лопастями повредил три здания и другой вертолет в Красноярске

Красноярский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту инцидента с участием вертолета Ми-8 в аэропорту региональной столицы, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

По предварительной информации, 28 января около 11:00 воздушное судно после приземления выполнило неудачный маневр, в результате чего повредило имущество аэропорта.

В частности, лопастями задело здание аэропорта, два технических здания и винтовую часть стоящего на площадке вертолета.

На борту в этот момент находились три члена экипажа и 22 пассажира. К счастью, никто не пострадал.

Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Санкции предусматривают до двух лет лишения свободы.