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Новости

Бывший губернатор Алтайского края празднует юбилей

, ИА "Амител"
13 февраля Льву Коршунову исполнилось 75 лет
Лев Коршунов / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Лев Коршунов / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Экс-глава администрации Алтайского края Лев Коршунов отмечает юбилей. 13 февраля политику исполнилось 75 лет.

Лев Коршунов был председателем общественной палаты Алтайского края с июня 2012 года (четвертый, пятый и теперь шестой созывы) по 2020 год, когда его сменил экс-сенатор Юрий Шамков. С февраля 2012 года по февраль 2017-го Коршунов занимал пост президента Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.

В 1994 году был назначен главой администрации Алтайского края, руководил регионом до 1996 года. В разное время был депутатом Верховного Совета РСФСР и Госдумы, членом Совета Федерации, ректором Алтайского технического университета, руководителем Управления Министерства РФ по налогам и сборам по Алтайскому краю.

Кстати, в 2017 году, еще будучи председателем краевой общественной палаты, Лев Коршунов дал интервью amic.ru. Его можно почитать по ссылке.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

13.02.2021 14:18
- гость -

Ну может, если бы он не лез в ректоры-президенты политеха... При нем политех трясло не хуже, чем АГУ сейчас при Землюкове. И это портит всю биографию.

13.02.2021 15:07
Гость

И добрых слов не заслужил...

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