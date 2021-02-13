Бывший губернатор Алтайского края празднует юбилей

Экс-глава администрации Алтайского края Лев Коршунов отмечает юбилей. 13 февраля политику исполнилось 75 лет.

Лев Коршунов был председателем общественной палаты Алтайского края с июня 2012 года (четвертый, пятый и теперь шестой созывы) по 2020 год, когда его сменил экс-сенатор Юрий Шамков. С февраля 2012 года по февраль 2017-го Коршунов занимал пост президента Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.

В 1994 году был назначен главой администрации Алтайского края, руководил регионом до 1996 года. В разное время был депутатом Верховного Совета РСФСР и Госдумы, членом Совета Федерации, ректором Алтайского технического университета, руководителем Управления Министерства РФ по налогам и сборам по Алтайскому краю.

Кстати, в 2017 году, еще будучи председателем краевой общественной палаты, Лев Коршунов дал интервью amic.ru. Его можно почитать по ссылке.