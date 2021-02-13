Жителям Барнаула вновь раздают листовки против экстремизма

Депутаты молодежного парламента Барнаула совместно с городским комитетом по молодежи 13 февраля продолжили акцию "Мы против экстремизма", сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

В рамках мероприятия участники раздают информационные листовки в торговых центрах "Галактика", "Европа" и "Пионер". Всего планируют вручить барнаульцам 1,8 тысячи листовок "Как понять, что материал экстремистский?".

"Посетителям торговых центров из числа студенческой и работающей молодежи раздают листовки с информацией о противодействии проявлениям терроризма и экстремизма, а вместе с ними памятки по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции, СПИДа", – уточнили в мэрии.

Напомним, что терроризм и экстремизм – это разные понятия. Как их отличить, читайте в материале amic.ru.