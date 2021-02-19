В Барнауле объявили "охоту" на нелегальных таксистов

Сотрудники Госавтоинспекции 19 февраля проводят в Барнауле профилактическое мероприятие "Такси", информирует отделение пропаганды БДД городской ГИБДД.

Его цель – пресечь нарушения при перевозке пассажиров. Мероприятие направлено и на предотвращение деятельности нелегальных такси.

"При отсутствии разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Алтайском крае будут приняты меры к привлечению водителей транспортных средств к административной ответственности по части 1, 4.1, 7 статьи 12.5 КоАП РФ и части 2 статьи 12.3 КоАП РФ, за которые предусмотрено наложение штрафа в размере от 500 до 5000 рублей", – уточнили в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД проверяют наличие у водителей путевых листов с отметкой о предрейсовом медицинском осмотре, а также о прохождении технического осмотра автомобиля. Обращают внимание и на специальное разрешение, дающее право заниматься "частным извозом". Кроме того, инспекторы ДПС проверяют опознавательные фонари такси.