В Барнауле объявили "охоту" на нелегальных таксистов

Сотрудники Госавтоинспекции 19 февраля проводят в Барнауле профилактическое мероприятие "Такси", информирует отделение пропаганды БДД городской ГИБДД.
Его цель – пресечь нарушения при перевозке пассажиров. Мероприятие направлено и на предотвращение деятельности нелегальных такси.
"При отсутствии разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Алтайском крае будут приняты меры к привлечению водителей транспортных средств к административной ответственности по части 1, 4.1, 7 статьи 12.5 КоАП РФ и части 2 статьи 12.3 КоАП РФ, за которые предусмотрено наложение штрафа в размере от 500 до 5000 рублей", – уточнили в ГИБДД.
Сотрудники ГИБДД проверяют наличие у водителей путевых листов с отметкой о предрейсовом медицинском осмотре, а также о прохождении технического осмотра автомобиля. Обращают внимание и на специальное разрешение, дающее право заниматься "частным извозом". Кроме того, инспекторы ДПС проверяют опознавательные фонари такси.
Комментарии
больше то нечем заняца???
Пустое.
Какое отношение это имеет к ГИБЭДД, или сабоченки на побегушках власти, ....есть налоговая, приставы, ...., людей давят на дорогах, улицы не чистят, вот чем надо заниматся, или я не правильно понимаю назначение этой службы....
То есть на такси сегодня будут мама не горюй
Бла-бла кар, не..? Клялись же, что отменили, палочную систему или деньги очень нужны?
а максимы как
А у этих охотников охотничий билет есть - или беспределить будут?!
Подходы к пешеходным переходам в ужасном состоянии. Пешеходу надо выйти на дорогу из кучи снега что бы его увидели. На некоторых перекрестках сугробы по углам. На остановках общественного транспорта лед. Перед пешеходными переходами на дороге лед. ГИБДД, вы где?????? Аууууу!!!!!!! Почему я, простой водитель вижу этот бардак, а вы не видите и не заставляете коммунальные службы привести все в норму???
Зато таксистами занялись! Начальник ГИБДД Перцев В.А, вы либо не знаете для чего существует ГИБДД, либо очень ленивый человек, либо плохой руководитель, либо просто занимаете это место для отчетности!!!
Лучше разберитесь с дырявым мостом после нового рынка который на Ленина сразу за Пионером по правой стороне, там щас у дыр поперёк моста горбыли льда, там что ещё никто ноги не переломал, там если подскользнёшся во время как одну из дыр перешагиваешь то так в дыру затрамбуешся точно без ноги останешся!!!!! Чё блин влом там дыры заделать или что-то положить, чтобы через них пройти можно было, и эта фигня там уже далеко не первый год!!!!!!!
Уберы всякие и максимы ездят как хотят,
Нарушают всё что можно.
Перцев ленивый, да
но любит хорошо покушать
а еще он вообще в порядке.