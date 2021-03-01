Виктор Томенко призвал алтайских водителей не выезжать из городов и сел

Глава Алтайского края Виктор Томенко обратился к водителям с призывом с пониманием отнестись к затруднениям из-за непогоды и без острой необходимость не отправляться в загородные поездки.

"Сейчас обстановка на дорогах очень напряженная. Дорожные службы будут работать круглосуточно, но для нормализации ситуации потребуется время, — написал губернатор на своей странице в Instagram. — Прошу всех отнестись с пониманием. Автомобилистов призываю быть осторожными и без острой необходимости не выезжать на дальние расстояния".

Томенко отметил, что регион провел большую работу, чтобы подготовиться к зиме. В частности, только на покупку новой техники, в том числе снегоуборочной, выделили миллион рублей. На эти средства приобрели 120 машин.

Напомним, из-за метели в регионе перекрыли восемь трасс, в том числе две федеральные. На автодорогах дежурят оперативные службы, чтобы в случае необходимости оказать помощь попавшим в беду автолюбителям.