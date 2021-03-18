Дома-близнецы и гигантская детская площадка. Застройщик показал, каким будет ЖК в Южном

Две 16-этажные "свечки" планирует возвести в центре посёлка Южного компания "Строительная перспектива" (принадлежит бизнесмену Андрею Комякову). 17 марта проект показали на градостроительном совете. Архитекторы и застройщик поспорили о том, кто должен думать об узких дорогах и ликвидации пробок, а также о количестве парковочных мест.

"Это не запрещено"

Согласно проекту, высотки вырастут вдоль улиц Чайковского и Белинского. В них предусмотрено 270 одно-, двух- и трёхкомнатных квартир. А к первым этажам домов сделают пристройки, в которых разместятся коммерческие помещения.

"Цветовое решение домов представлено в двух вариантах, пожарные проезды предусмотрены со всех сторон, во дворе – детские, игровые и спортивные площадки. 130 машино-мест расположены в границах участка, за пределами участка ещё 48 машино-мест", – гордо перечисляла защищавшая проект специалист компании "Архи-Групп" Елена Новикова.

Однако архитектор Евгений Башкиров счёл, что парковочных мест для ЖК явно недостаточно

"Из генерального плана (следует, – прим. ред.) 400 машино-мест на тысячу жителей. Если брать по нормативам градостроительного проектирования, около 20 машино-мест не хватает", – отметил он.

Авторы проекта ЖК привели совсем другие цифры, причём, по их уверениям, для расчёта парковок данные по уровню автомобилизации в Барнауле на ближайшие годы запрашивали у городского комитета по архитектуре. И если на 2015 год нормативом было 300 автомобилей на тысячу жителей, то прогноз на 2025-й – всего 370 машин, а не 400.

"Мы просчитали, что на нынешний год уровень автомобилизации – 342 автомобиля, и с учётом этого параметра вывели коэффициент (количество парковочных мест на территории ЖК, – прим. ред.) В нормах не говорится, что это запрещается, но у нас не 2025 год", – напомнила Елена Новикова.

Замначальника комитета по строительству Владимир Бутаков подтвердил, что письмо с такой информацией было направлено архитекторам-разработчикам. Но вот показатель на 2020 год (342 автомобиля) авторы вывели самостоятельно. Однако ошибочно это значение или нет, чиновник не уточнил.

"Мы действительно давали информацию из генерального плана Барнаула, где объясняли уровень автомобилизации. Но, естественно, требования по расчёту стоянок в 400 автомобилей на тысячу жителей никто не отменял. Просто авторы сами интерпретируют предложения генерального плана", – пояснил Бутаков.

Вопрос дорог – вопрос города

Дорожный вопрос стал предметом горячего спора между участниками заседания. Депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко указал, что в микрорайоне, где уже есть проблема пробок, застройщик ЖК не предусмотрел никакого развития дорог.

"На улицах Чайковского и Белинского существует проблема с пробками. Вы не делаете ни профиль улицы, ни расширение, ни дополнительную полосу, даже убираете остановку общественного транспорта. В связи с чем?" – возмутился депутат.

Расширять улицы и решать проблему пробок – задача города, а не застройщика, резко ответил руководитель "Строительной перспективы" Андрей Комяков:

"Я не должен учитывать дорожную ситуацию, купив участок с аукциона, на котором нет ограничений. Если вы считаете, что вы правы – запретите проведение аукциона без вашего одобрения и без указания параметров. Я четыре миллиона плачу за аренду участка и выслушивать рекомендации относительно организации дорожного движения не входит в мою компетенцию. Расширяйте, делайте полосы".

Застройщик подчеркнул, что перед продажей земли бизнесменам именно мэрия должна определять параметры будущей застройки: в какой части участка расположить объект, какой этажности он будет, сколько в ЖК появится квартир и другие.

"Мы располагаем 10,5 тыс. "квадратов" (общая площадь застройки, – прим. ред). С моей точки зрения, как и большинства архитекторов, здесь можно было "вытянуть" в полтора-два раза больше "квадратов". Ограничений в аукционе по площади объектов или этажности не было. Давайте регламентировать параметры застройки, прежде чем предоставлять информацию для управления имущественных отношений и выставлять объект на аукцион. Тогда будет всё логично", – отмечает Андрей Комяков.

Архитектор Елена Новикова успокоила депутата, сообщив, что автобусную остановку сносить никто не собирается: она останется на прежнем месте, но за ней расположится парковочная зона.

Двор для всех

Спорным моментом стала и детская площадка, проект которой представили разработчики. Архитекторам не понравилось, что она располагается слишком далеко от планируемого дома на улице Чайковского – в 100 метрах. К тому же окружена парковками.

По словам застройщика, на этот шаг он идёт по просьбе жителей микрорайона. Изначально планировалось построить около каждой высотки свою площадку, однако жители соседних "панелек" попросили компанию обустроить им одну большую и современную детскую игровую зону. А пользоваться ею смогут дети и взрослые как минимум трёх домов.

"Управляющая компания, обслуживающая посёлок Южный, обратилась к нам от имени совета дома на ул. Белинского с просьбой реконструировать детскую площадку, которая находится в "убогом" состоянии и не используется для прогулок. Сблокировав нашу площадку и площадку на смежной территории, мы считаем, что улучшаем благоустройство всего микрорайона", – объяснил Андрей Комяков.

Он напомнил, что проект с аналогичным решением горсовет уже рассматривал в прошлом году и одобрил:

"В доме на ул. на Партизанской, 199, мы предложили благоустроить смежный двор, находящийся в запущенном состоянии, а на своём участке не размещать никакого благоустройства, кроме парковок. Это отклонялось от градостроительных требований и норм, но градсовет поддержал. Мы уже закупили оборудование, жители ждут благоустройства".

Несмотря на все замечания, проект архитекторы всё-таки приняли, хотя и рекомендовали застройщику уточнить технико-экономические параметры (количество парковочных мест, зелёных зон, число проживающих жителей и другие), учесть "ситуацию с организацией дорожного движения" и проработать пешеходные зоны.

Что известно об участке на ул. Чайковского, 35?

Землю на улице Чайковского, 35, выставили на аукцион в декабре 2020 года. Она заинтересовала сразу нескольких застройщиков города. В торгах, которые прошли 1 декабря 2020 года, участвовали "Серебряный бор" (входит в группу компаний "Строительная перспектива"), "Алгоритм-Дом" (компания "Алгоритм"), а также компания "Доверие" (застройщик "ПакПластика"). Начальная цена участка, за которую Крайимущество рассчитывало его продать, была 8,5 млн рублей. Однако компания Андрея Комякова предложила 40 млн рублей и выиграла торги.

Участок был с "прицепом": на нём располагались ТЦ "Юбилейный", "Союзпечать", а также павильоны по продаже фастфуда, молочных продуктов, выпечки. Добровольно участок предприниматели не освободили (хотя это было прописано в договоре аренды), поэтому чиновники добивались сноса зданий через суд.