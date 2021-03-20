Виктор Томенко посетил хоккейный матч между "Динамо-Алтай" и "Красноярскими Рысями"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил хоккейный матч между командами "Динамо-Алтай" и "Красноярские Рыси", который состоялся 20 марта на "Титов Арене" в Барнауле. На своей странице в Instagram глава региона отметил, что болел за динамовцев на трибуне с тысячами других болельщиков.

Хоккеисты "Динамо-Алтай" в борьбе за Кубок Федерации начали выступления в играх "на вылет". В первом матче полуфинальной серии алтайские спортсмены проиграли "Красноярским Рысям" со счетом 2:3.

"Но наши ребята играли азартно, не жалели себя, сражались до последнего и показали настоящий хоккей. Болею за "Динамо-Алтай" и желаю команде успехов!" — написал Виктор Томенко.

Ранее министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев заявил, что правительство готово увеличить бюджет динамовцев до 100 миллионов рублей для выступления в элитном дивизионе ВХЛ-А уже со следующего сезона. Для этого команде нужно оставить позади "Красноярских Рысей" и победить в финале.