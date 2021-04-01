В России ввели минимальную розничную цену на сигареты

Пачка сигарет в России теперь должна стоить не менее 108 рублей. Этот закон приняли ещё в декабре 2020 года, а вступил в силу он с 1 апреля 2021-го.
Как сообщает РИА Новости, цена будет формироваться из минимальной ставки акциза на единицу упаковки, повышающего коэффициента и налога на добавленную стоимость (НДС). При этом сигареты, которые оказались на прилавках до 1 апреля, в цене не вырастут. Их можно будет продавать по прежней стоимости до 1 июля.
Напомним, по старым правилам табак должен был стоить дороже указанной производителем максимальной розничной цены, но дешевле её не более чем на 25%.
Какие ещё законы вступили в действие в России с 1 апреля, читайте в материале amic.ru.
Комментарии
много чего сегодня из законов вступает в силу
завтра напишут шЮтка... юмора
Хоть бы не писали такие новости, не бесили народ. Антитабачный закон ни когда не был антитабачным и не принес ни капли здоровья гражданам, только психические заболевания. Если б заботились о здоровье реально, запретили бы продавать вредные продукты питания, этого же не делают, значит им плевать на наше здоровье. Просто надо поднять цены на сигареты.
Хватит мародёрствовать. Хватит грабить мирное население России. Вы хуже фашистов.