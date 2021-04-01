В России ввели минимальную розничную цену на сигареты

Пачка сигарет в России теперь должна стоить не менее 108 рублей. Этот закон приняли ещё в декабре 2020 года, а вступил в силу он с 1 апреля 2021-го.

Как сообщает РИА Новости, цена будет формироваться из минимальной ставки акциза на единицу упаковки, повышающего коэффициента и налога на добавленную стоимость (НДС). При этом сигареты, которые оказались на прилавках до 1 апреля, в цене не вырастут. Их можно будет продавать по прежней стоимости до 1 июля.

Напомним, по старым правилам табак должен был стоить дороже указанной производителем максимальной розничной цены, но дешевле её не более чем на 25%.

Какие ещё законы вступили в действие в России с 1 апреля, читайте в материале amic.ru.