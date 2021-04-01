Пенсии, пособия и экзамен ГИБДД. Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2021 года

Социальные пенсии увеличат

С 1 апреля 2021 года социальные пенсии вырастут на 3,4%. И это при том, что темп роста инфляции в России по итогам 2020 года составил 4,9%. То есть увеличение социальных пенсий не поспевает за подорожанием жизни в стране. Но дело в том, что когда рассчитывают увеличение соцпенсий, на инфляцию даже не смотрят. По законодательству за основу берут темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Средний размер социальной пенсии в стране вырастет меньше чем на 500 рублей – с 9800 до 10 138 рублей.

В зависимости от того, к какой категории граждан относится человек, ему назначают один из трёх видов соцпенсий: по старости, по инвалидности или по потере кормильца. На выплаты могут претендовать:

инвалиды всех групп, в том числе дети-инвалиды;

дети, потерявшие одного или обоих родителей;

граждане, которым не хватило стажа или пенсионных коэффициентов, чтобы оформить страховую пенсию по старости;

лица, пострадавшие в радиационной или техногенной катастрофе (в том числе в аварии на Чернобыльской АЭС) и члены их семей;

участники Великой Отечественной войны;

военнослужащие, ставшие инвалидами во время службы по призыву;

члены семей военнослужащих, погибших во время службы по призыву.

Повышение коснётся почти 4 млн россиян, подсчитали в правительстве. Кстати, трудовые пенсии неработающим пенсионерам уже увеличивали: с января 2021 года размер выплат вырос на 6,3%. Теперь в среднем он составляет 17 443 рубля.