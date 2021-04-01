Пенсии, пособия и экзамен ГИБДД. Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2021 года

Сразу несколько важных изменений в законодательстве принесёт нам апрель 2021-го. Нас ждут повышение пенсий (но далеко не для всех), увеличение детских выплат (тоже не для всех) и отмена "дрома" в автошколах. А пожилые больше не смогут брать больничные, чтобы оставаться дома и соблюдать самоизоляцию. Обо всех нововведениях предстоящего месяца – в материале amic.ru.
С 1 апреля 2021 года социальные пенсии вырастут на 3,4%. И это при том, что темп роста инфляции в России по итогам 2020 года составил 4,9%. То есть увеличение социальных пенсий не поспевает за подорожанием жизни в стране. Но дело в том, что когда рассчитывают увеличение соцпенсий, на инфляцию даже не смотрят. По законодательству за основу берут темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
Средний размер социальной пенсии в стране вырастет меньше чем на 500 рублей – с 9800 до 10 138 рублей.
В зависимости от того, к какой категории граждан относится человек, ему назначают один из трёх видов соцпенсий: по старости, по инвалидности или по потере кормильца. На выплаты могут претендовать:
- инвалиды всех групп, в том числе дети-инвалиды;
- дети, потерявшие одного или обоих родителей;
- граждане, которым не хватило стажа или пенсионных коэффициентов, чтобы оформить страховую пенсию по старости;
- лица, пострадавшие в радиационной или техногенной катастрофе (в том числе в аварии на Чернобыльской АЭС) и члены их семей;
- участники Великой Отечественной войны;
- военнослужащие, ставшие инвалидами во время службы по призыву;
- члены семей военнослужащих, погибших во время службы по призыву.
Повышение коснётся почти 4 млн россиян, подсчитали в правительстве. Кстати, трудовые пенсии неработающим пенсионерам уже увеличивали: с января 2021 года размер выплат вырос на 6,3%. Теперь в среднем он составляет 17 443 рубля.
Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет с апреля пересчитают. Пособия назначают семьям, где среднедушевой доход (на одного члена семьи) ниже прожиточного минимума. Его размер в 2021 году в Алтайском крае в среднем составляет 10 665 рублей, а региональный минимум на ребенка – 10 611 рублей.
Меру поддержки ввели год назад, и всё это время на каждого ребёнка платили пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума. Например, в 2021 году в Москве выплата составляла 7 791 рубль, а в Алтайском крае – 5 305 рублей.
Теперь систему расчёта поменяют. Изначально всем малоимущим семьям по-прежнему будут назначать выплаты в 50% (в Алтайском крае – 5305 рублей). Но тем семьям, где среднедушевой доход не превысит прожиточный минимум даже после выплат в 50%, их увеличат до 75%. Размер повышенного пособия в нашем регионе составит 7958 рублей.
А тем, кому и это не поможет (доход всё равно будет ниже прожиточного минимума), станут выплачивать все 100%. В Алтайском крае – 10 611 рублей.Подать заявление о перерасчёте можно в многофункциональном центре (МФЦ) или на портале "Госуслуги".
С 1 апреля в России вступают в силу новые правила сдачи экзамена на права. Главное изменение – отмена "площадки" (первого этапа практического экзамена). "Дром сдавать не нужно? Это первоапрельская шутка?" – спросите вы. Нет, вовсе не шутка. Да и упражнения автодрома сдавать всё-таки придётся.
Раньше экзамен проходил в три этапа: "теория", "площадка" и "город". Теперь их будет два: "площадку" и "город" объединят. И проверять упражнения "площадки" будут в городских условиях: на тупиковых участках или в местах с малой интенсивностью движения. Как и прежде, вам придётся выполнить:
- разворот в ограниченном пространстве;
- въезд в гараж;
- параллельную парковку;
- начало движения на подъёме (горка).
За ошибки всё так же будут штрафовать. Ошибки делятся на мелкие (1 балл), средние (3 балла) и грубые (5 баллов). Если вы набрали пять баллов, поздравляем – вы не сдали. Кстати, грубой ошибкой (их всего 19) считается, если вы забыли пристегнуться или воспользовались телефоном во время движения.
Как и прежде, весь экзамен будет записываться на камеру. Видео будет храниться в ГИБДД в течение месяца.
Подробнее о том, как теперь будут проходить водительские экзамены, amic.ru рассказали руководители барнаульских автошкол.
Такое вот импортозамещение. С 1 апреля 2021 года на всех девайсах, которые продают в России, должно быть установлено отечественное программное обеспечение. Речь идёт о смартфонах, планшетах, компьютерах и Smart TV.
Перечень программ, которые должны быть установлены на устройствах, определило Минцифры.
- Для телефонов на Android и iOS по закону продавец должен предустановить 16 программ: "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", ICQ, голосовой помощник Маруся, "Новости Mail.ru", OK Live, "ВКонтакте", "Одноклассники", MirPay, "Госуслуги", "МойОфис Документы", Kaspersky Internet Security, Applist.ru.
- Для компьютеров и ноутбуков на Windows будут устанавливать пакет программ "МойОфис Стандартный. Домашняя версия".
- Для Smart TV Минцифры определило 11 обязательных сервисов: поисковик "Яндекс", Wink, IVI, "Первый", "КиноПоиск", OKKO, More.tv, PREMIER, "Смотрим" (ВГТРК), НТВ, START ("Старт.ру").
Эксперты уверены, что изменение никак не осложнит жизнь рядовым покупателям. По сути, процедура простая: при продаже вам установят все необходимые программы. Ну а дальше лишь вам решать: пользоваться Марусей или же удалить её. Никакой ответственности за приобретение устройств без отечественного ПО законом не предусмотрено.
А вот продавцам станет сложнее: за неисполнение новых правил им придётся расплатиться рублем. Штрафы за продажу электроники без российского ПО вступят в силу с 1 июля 2021:
- для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей;
- для юрлиц – от 50 до 200 тысяч рублей.
Почти год в российских регионах жителей старше 65 лет обязывали соблюдать жёсткий режим самоизоляции. Посещать общественные места и массовые мероприятия пожилым строго запретили. А трудящимся пенсионерам позволили брать оплачиваемые больничные, чтобы соблюдать режим самоизоляции.
Но весной 2021-го года главы регионов начали отменять обязательную самоизоляцию для пенсионеров. Например, в Алтайском крае жителям старше 65 лет ещё с 1 февраля разрешили гулять на свежем воздухе, а с 21 марта – посещать общественные места. Соответственно, теперь они могут законно ходить на работу, не нарушая ковидный указ.
А с 1 апреля 2021 года Фонд социального страхования (ФСС) перестанет оплачивать больничные тем, кто останется на самоизоляции. Теперь пожилым, как и всем остальным, листки нетрудоспособности будут выписывать только по состоянию здоровья.
Тем не менее в том же указе, которые отменил "больничные для самоизоляции", власти рекомендовали работодателям идти навстречу своим пожилым сотрудникам. По возможности их следует переводить на удалёнку.
Конечно, изменится. Просто другие нововведения не столь значительные, чтобы наш дизайнер рисовал для них отдельные карточки.
Выплаты по 5 тысяч рублей на ребёнка закончились
Накануне Нового, 2021 года Владимир Путин сделал российским дошкольникам подарок. Каждому ребёнку до 7 лет включительно назначили единовременную выплату 5 тысяч рублей. Тем, кто в 2020 году уже получал другие "путинские" пособия на детей, деньги перечислили автоматически. Остальным для этого нужно было подать заявление на "Госуслугах". А чтобы мерой поддержки успели воспользоваться все, оформить единовременную выплату разрешили до 31 марта. Кто не успел – тот опоздал. Теперь нужно ждать новых президентских подарков.
Субсидии на оплату ЖКХ станут назначать "по-старому"
До 1 апреля в России действовал упрощённый порядок продления субсидий на оплату ЖКХ. Так в правительстве решили поддержать россиян в трудное время пандемии. Ну а сейчас, видимо, подумали, что хватит: как и прежде, теперь самому нужно будет подавать документы каждые полгода. Субсидии положены всем россиянам, кто тратит на оплату жилья больше 22% своих доходов.
На сигареты установят минимальную цену
Так в России решили бороться с нелегальной табачной продукцией. И это при том, что одну такую "меру" приняли ещё в начале 2021 года: цены на сигареты подняли сразу на 20%. А теперь ещё и установили минимальную цену – 107,78 рубля за пачку. Всё, что продают дешевле, будет считаться нелегальной продукцией.
Начинается запись первоклассников в школу
В 2021 году подавать заявление в школу нужно не с февраля (как раньше), а с апреля. У родителей будущих первоклассников есть время для определения ребёнка в школу до 30 июня 2021 года. Для тех, кто решил учиться не по месту жительства, сроки другие: документы от них будут принимать с 6 июля 2021 года по 5 сентября 2021 года.
Стартует эксперимент по маркировке пива
Маркировку в России ввели уже для нескольких категорий товаров. А теперь решили взяться и за пиво. Правда, пока в тестовом режиме: эксперимент продлится с 1 апреля 2021 до 31 августа 2022 года. Так власти планирует бороться с контрафактом. В Минпромторге подсчитали, что сейчас доля нелегальной продукции составляет от 5 до 12%, а бюджет из-за этого недосчитывается 22 млрд рублей ежегодно. Эксперты уверены, что к существенному подорожанию такие эксперименты не приведут: маркировка обойдётся не дороже, чем в 50 копеек за бутылку.
В России начинается весенний призыв
Как и всегда, с 1 апреля россиян призывного возраста ждут повестки, медкомиссии и всё такое. Продлится призыв до 15 июля. Напомним, службе в российской армии подлежат молодые люди от 18 до 27 лет, у которых нет медицинских противопоказаний. В своём указе Владимир Путин распорядился призвать весной 2021 года 134 650 человек.