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Пенсии, пособия и экзамен ГИБДД. Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2021 года

, ИА "Амител"
Сдавать на права теперь придётся без "площадки", а малоимущим семьям станут больше платить (но не всем)

Сразу несколько важных изменений в законодательстве принесёт нам апрель 2021-го. Нас ждут повышение пенсий (но далеко не для всех), увеличение детских выплат (тоже не для всех) и отмена "дрома" в автошколах. А пожилые больше не смогут брать больничные, чтобы оставаться дома и соблюдать самоизоляцию. Обо всех нововведениях предстоящего месяца – в материале amic.ru. 

1
Социальные пенсии увеличат

С 1 апреля 2021 года социальные пенсии вырастут на 3,4%. И это при том, что темп роста инфляции в России по итогам 2020 года составил 4,9%. То есть увеличение социальных пенсий не поспевает за подорожанием жизни в стране. Но дело в том, что когда рассчитывают увеличение соцпенсий, на инфляцию даже не смотрят. По законодательству за основу берут темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Средний размер социальной пенсии в стране вырастет меньше чем на 500 рублей – с 9800 до 10 138 рублей.

В зависимости от того, к какой категории граждан относится человек, ему назначают один из трёх видов соцпенсий: по старости, по инвалидности или по потере кормильца. На выплаты могут претендовать:

  • инвалиды всех групп, в том числе дети-инвалиды;
  • дети, потерявшие одного или обоих родителей;
  • граждане, которым не хватило стажа или пенсионных коэффициентов, чтобы оформить страховую пенсию по старости;
  • лица, пострадавшие в радиационной или техногенной катастрофе (в том числе в аварии на Чернобыльской АЭС) и члены их семей;
  • участники Великой Отечественной войны;
  • военнослужащие, ставшие инвалидами во время службы по призыву;
  • члены семей военнослужащих, погибших во время службы по призыву.

Повышение коснётся почти 4 млн россиян, подсчитали в правительстве. Кстати, трудовые пенсии неработающим пенсионерам уже увеличивали: с января 2021 года размер выплат вырос на 6,3%. Теперь в среднем он составляет 17 443 рубля.

2
Выплаты на детей от 3 до 7 лет ранжируют

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет с апреля пересчитают. Пособия назначают семьям, где среднедушевой доход (на одного члена семьи) ниже прожиточного минимума. Его размер в 2021 году в Алтайском крае в среднем составляет 10 665 рублей, а региональный минимум на ребенка – 10 611 рублей.

Меру поддержки ввели год назад, и всё это время на каждого ребёнка платили пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума. Например, в 2021 году в Москве выплата составляла 7 791 рубль, а в Алтайском крае – 5 305 рублей.

Теперь систему расчёта поменяют. Изначально всем малоимущим семьям по-прежнему будут назначать выплаты в 50% (в Алтайском крае – 5305 рублей). Но тем семьям, где среднедушевой доход не превысит прожиточный минимум даже после выплат в 50%, их увеличат до 75%. Размер повышенного пособия в нашем регионе составит 7958 рублей.

А тем, кому и это не поможет (доход всё равно будет ниже прожиточного минимума), станут выплачивать все 100%. В Алтайском крае – 10 611 рублей.

Подать заявление о перерасчёте можно в многофункциональном центре (МФЦ) или на портале "Госуслуги".
3
Из экзамена на права уберут "площадку"

С 1 апреля в России вступают в силу новые правила сдачи экзамена на права. Главное изменение – отмена "площадки" (первого этапа практического экзамена). "Дром сдавать не нужно? Это первоапрельская шутка?" – спросите вы. Нет, вовсе не шутка. Да и упражнения автодрома сдавать всё-таки придётся.

Раньше экзамен проходил в три этапа: "теория", "площадка" и "город". Теперь их будет два: "площадку" и "город" объединят. И проверять упражнения "площадки" будут в городских условиях: на тупиковых участках или в местах с малой интенсивностью движения. Как и прежде, вам придётся выполнить:

  • разворот в ограниченном пространстве;
  • въезд в гараж;
  • параллельную парковку;
  • начало движения на подъёме (горка).
Правда, демонстрировать навыки, как и раньше, на автодроме закон не запрещает. Вот только делать это придётся в рамках одного экзамена, вместе с "городом". Поэтому многие уверены, что в реальности всё останется по-старому: сначала нужно будет выполнить упражнения на площадке, а потом ехать с экзаменатором в город. На весь экзамен курсанту даётся 30 минут. Но тех, кто не уложился в лимит, штрафовать не будут, пояснили в Госавтоинспекции. Они смогут спокойно продолжить экзамен и даже сдать его.

За ошибки всё так же будут штрафовать. Ошибки делятся на мелкие (1 балл), средние (3 балла) и грубые (5 баллов). Если вы набрали пять баллов, поздравляем – вы не сдали. Кстати, грубой ошибкой (их всего 19) считается, если вы забыли пристегнуться или воспользовались телефоном во время движения.

Как и прежде, весь экзамен будет записываться на камеру. Видео будет храниться в ГИБДД в течение месяца.

Подробнее о том, как теперь будут проходить водительские экзамены, amic.ru рассказали руководители барнаульских автошкол.

4
Смартфоны без отечественного ПО запретят продавать

Такое вот импортозамещение. С 1 апреля 2021 года на всех девайсах, которые продают в России, должно быть установлено отечественное программное обеспечение. Речь идёт о смартфонах, планшетах, компьютерах и Smart TV.

Перечень программ, которые должны быть установлены на устройствах, определило Минцифры.

  • Для телефонов на Android и iOS по закону продавец должен предустановить 16 программ: "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", ICQ, голосовой помощник Маруся, "Новости Mail.ru", OK Live, "ВКонтакте", "Одноклассники", MirPay, "Госуслуги", "МойОфис Документы", Kaspersky Internet Security, Applist.ru.
  • Для компьютеров и ноутбуков на Windows будут устанавливать пакет программ "МойОфис Стандартный. Домашняя версия".
  • Для Smart TV Минцифры определило 11 обязательных сервисов: поисковик "Яндекс", Wink, IVI, "Первый", "КиноПоиск", OKKO, More.tv, PREMIER, "Смотрим" (ВГТРК), НТВ, START ("Старт.ру").

Эксперты уверены, что изменение никак не осложнит жизнь рядовым покупателям. По сути, процедура простая: при продаже вам установят все необходимые программы. Ну а дальше лишь вам решать: пользоваться Марусей или же удалить её. Никакой ответственности за приобретение устройств без отечественного ПО законом не предусмотрено.

А вот продавцам станет сложнее: за неисполнение новых правил им придётся расплатиться рублем. Штрафы за продажу электроники без российского ПО вступят в силу с 1 июля 2021:

  • для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей;
  • для юрлиц – от 50 до 200 тысяч рублей.
5
Пожилым перестанут выдавать больничные для самоизоляции

Почти год в российских регионах жителей старше 65 лет обязывали соблюдать жёсткий режим самоизоляции. Посещать общественные места и массовые мероприятия пожилым строго запретили. А трудящимся пенсионерам позволили брать оплачиваемые больничные, чтобы соблюдать режим самоизоляции.

Но весной 2021-го года главы регионов начали отменять обязательную самоизоляцию для пенсионеров. Например, в Алтайском крае жителям старше 65 лет ещё с 1 февраля разрешили гулять на свежем воздухе, а с 21 марта – посещать общественные места. Соответственно, теперь они могут законно ходить на работу, не нарушая ковидный указ.

А с 1 апреля 2021 года Фонд социального страхования (ФСС) перестанет оплачивать больничные тем, кто останется на самоизоляции. Теперь пожилым, как и всем остальным, листки нетрудоспособности будут выписывать только по состоянию здоровья.

Тем не менее в том же указе, которые отменил "больничные для самоизоляции", власти рекомендовали работодателям идти навстречу своим пожилым сотрудникам. По возможности их следует переводить на удалёнку.

6
И это всё? Может быть, что-то ещё изменится?

Конечно, изменится. Просто другие нововведения не столь значительные, чтобы наш дизайнер рисовал для них отдельные карточки.

Выплаты по 5 тысяч рублей на ребёнка закончились

Накануне Нового, 2021 года Владимир Путин сделал российским дошкольникам подарок. Каждому ребёнку до 7 лет включительно назначили единовременную выплату 5 тысяч рублей. Тем, кто в 2020 году уже получал другие "путинские" пособия на детей, деньги перечислили автоматически. Остальным для этого нужно было подать заявление на "Госуслугах". А чтобы мерой поддержки успели воспользоваться все, оформить единовременную выплату разрешили до 31 марта. Кто не успел – тот опоздал. Теперь нужно ждать новых президентских подарков.

Субсидии на оплату ЖКХ станут назначать "по-старому"

До 1 апреля в России действовал упрощённый порядок продления субсидий на оплату ЖКХ. Так в правительстве решили поддержать россиян в трудное время пандемии. Ну а сейчас, видимо, подумали, что хватит: как и прежде, теперь самому нужно будет подавать документы каждые полгода. Субсидии положены всем россиянам, кто тратит на оплату жилья больше 22% своих доходов.

На сигареты установят минимальную цену

Так в России решили бороться с нелегальной табачной продукцией. И это при том, что одну такую "меру" приняли ещё в начале 2021 года: цены на сигареты подняли сразу на 20%. А теперь ещё и установили минимальную цену – 107,78 рубля за пачку. Всё, что продают дешевле, будет считаться нелегальной продукцией.

Начинается запись первоклассников в школу

В 2021 году подавать заявление в школу нужно не с февраля (как раньше), а с апреля. У родителей будущих первоклассников есть время для определения ребёнка в школу до 30 июня 2021 года. Для тех, кто решил учиться не по месту жительства, сроки другие: документы от них будут принимать с 6 июля 2021 года по 5 сентября 2021 года.

Стартует эксперимент по маркировке пива

Маркировку в России ввели уже для нескольких категорий товаров. А теперь решили взяться и за пиво. Правда, пока в тестовом режиме: эксперимент продлится с 1 апреля 2021 до 31 августа 2022 года. Так власти планирует бороться с контрафактом. В Минпромторге подсчитали, что сейчас доля нелегальной продукции составляет от 5 до 12%, а бюджет из-за этого недосчитывается 22 млрд рублей ежегодно. Эксперты уверены, что к существенному подорожанию такие эксперименты не приведут: маркировка обойдётся не дороже, чем в 50 копеек за бутылку.

В России начинается весенний призыв

Как и всегда, с 1 апреля россиян призывного возраста ждут повестки, медкомиссии и всё такое. Продлится призыв до 15 июля. Напомним, службе в российской армии подлежат молодые люди от 18 до 27 лет, у которых нет медицинских противопоказаний. В своём указе Владимир Путин распорядился призвать весной 2021 года 134 650 человек. 

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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