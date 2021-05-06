На Алтайский край надвигается жара до +30°C

В Алтайском крае в четверг наступит жаркая погода, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.
6 мая осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при порывах до 14 м/с.
Метеорологи обещают, что столбики термометров днём достигнут отметки +25…+30 градусов (в Барнауле – от +26 до +28 градусов).
Ночи останутся прохладными: в ночь на пятницу прогнозируется температура от +9°C до +14°C (в Барнауле – от +11°C до +13°C).
Ранее жителей региона предупредили, что в Алтайском крае ожидается высокая (местами – чрезвычайная) пожароопасность. В связи с этим объявили штормовое предупреждение.
Комментарии
Уряяяя!!!!
Главное отопление не отключайте а то вдруг морозы!
6.05.2021 07:32
- гость -
С отоплением в этом сезоне впервые за много лет поступают грамотно и разумно.Наконец-то!!!!Дай Бог, чтобы так было всегда!Спасибо Администрации.Искренне спасибо!