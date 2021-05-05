В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 11 мая

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости, а местами – пятого класса сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По информации ведомства, до 11 мая высокая пожароопасность ожидается на большей части территории. С 7 мая в западных районах прогнозируют наивысший – пятый класс горимости.
В связи с этим существует повышенный риск возникновения лесных, степных, а также бытовых пожаров. Сотрудники МЧС призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на отдыхе и не бросать непотушенные спички и сигареты.
"Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения", – напомнили в ведомстве.
Отметим, что с 28 апреля на территории Алтайского края действует особый противопожарный режим. Во время действия этого режима людям запрещено посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры.
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