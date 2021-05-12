Союз архитекторов предложил мэру создать символ Барнаула

Генплан Барнаула, сохранение и реставрацию культурных памятников, а также развитие территории обсуждали на встрече глава города Вячеслав Франк и руководители Союза архитекторов России. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Свои предложения высказали председатель правления общественной организации Петр Анисифоров, а также члены правления Наталья Кан, Максим Максименко и Михаил Шмидт.
"Соглашаясь с тем, что городской генплан по своему назначению является фундаментальным и базовым документом, участники встречи высказали мнение, что необходимо больше внимания уделять содержанию и работе с прикладными документами, например, правилами землепользования и застройки, документами по планировке территории; заниматься их своевременной актуализацией", – рассказали в мэрии.
Михаил Шмидт предложил создать в городе объект притяжения, который будет предметом гордости горожан и станет настоящим символом столицы Алтайского края.
Участники встречи договорились о новом собрании в июле. К мероприятию планируют также привлечь молодых архитекторов. Кроме того, будут проводиться регулярные рабочие встречи замглавы города по градостроительству и земельным отношениям с представителями архитектурного сообщества.
Комментарии
Какой еще символ? Уже создали символ - вырубленные парки и скверы, разрушенные исторические памятники и жуткие, закрывающие собою небо башни-человейники на месте тех и других. Как символ жадности и глупости.
Михаил Шмидт предложил создать в городе объект притяжения, который будет предметом гордости горожан и станет настоящим символом столицы Алтайского края.
идея хорошая
Цена вопроса?
ну все другие проблемы в городе уже решены. ага
Символ Барнаула -шпиль
Вроде весь ансамбль города нарушен, я про центральную часть застройки, неуместные дома , никакой гармонии, что ещё то создавать надо
Локомотив снесли, речной на очереди..... Сохранение памятников по чиновнечьи.
было же с символом уже
Барнаул - столица края,
два моста и три сарая
Лучше пусть эти деньги на благоустройство парков потратят. Индустриальный, Юбилейный.Хватит архитекторов кормить.
Зачем нам парки? Столько места зря пропадать будет, надо дом в 543 этажа