Прокуратура проверяет инцидент с падением строительной люльки в Новосибирске

Трое рабочих получили серьёзные травмы при падении строительной люльки в Новосибирске. Два человека находятся в тяжёлом состоянии, один – в крайне тяжёлом.

"Было соответствующее обращение на улице Кропоткина. По предварительной информации, пострадали три человека: один крайне тяжёлый, двое тяжёлых", – рассказала ТАСС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

Прокурор Новосибирска организовал проверку по сообщениям в СМИ. Ведомство оценит соблюдение законодательства об охране труда, техники безопасности при ведении строительно-монтажных работ.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит предварительную проверку по факту гибели рабочего в Рубцовске.