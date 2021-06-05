В Кемерове дотла сгорел троллейбус. Видео

Видеозапись пожара в троллейбусе в Кемерове появилась в социальных сетях. Общественный транспорт выгорел практически полностью.

Пожар произошёл 5 июня в 11:10. К счастью, обошлось без жертв.

"По предварительной информации, водитель троллейбуса перед одной из остановок почувствовал неисправность руля, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области. – Остановившись, он попросил, чтобы пассажиры вышли из транспорта, после чего произошло возгорание".

По факту пожара следственные органы инициировали проведение доследственной проверки. Они выясняют все обстоятельства случившегося. Причину возгорания назовут по итогам пожарно-технической экспертизы.