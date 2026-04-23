Россиянка пришла в МФЦ и узнала о собственной "смерти"

Женщина случайно внесла в систему данные СНИЛС своей умершей родственницы

23 апреля 2026, 14:23, ИА Амител

Женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Жительница Сергиева Посада Юлия случайно внесла в систему номер СНИЛС своей умершей родственницы вместо собственного — из‑за этого ее ошибочно внесли в списки умерших. Об этой ситуации женщина рассказала в социальных сетях, после чего местные власти предоставили официальные разъяснения, пишет "Российская газета".

Инцидент вскрылся, когда Юлия обратилась в МФЦ для оформления Госключа. Сотрудник учреждения сообщил ей, что в системе она значится как умершая. В МФЦ у женщины взяли копии всех документов и попросили прийти через два дня: предполагалось, что за это время ошибку успеют исправить.

«Как пояснили в администрации Сергиево‑Посадского городского округа, причина недоразумения кроется в действиях самой заявительницы. Ошибка произошла еще в ноябре 2024 года: при заполнении электронной формы Юлия указала номер СНИЛС покойной родственницы, из‑за чего ее данные попали в некорректный перечень. Благодаря оперативному обращению в МФЦ проблему удалось устранить быстрее запланированного срока: ошибку исправили вручную уже на следующий день после визита Юлии», — говорится в публикации.

По состоянию на 22.04.2026 ситуация полностью урегулирована. В администрации округа подтвердили: учетная запись заявительницы актуализирована, статус "умершая" аннулирован, а права Юлии на получение государственных и муниципальных услуг восстановлены в полном объеме.

В завершение представители администрации принесли извинения Юлии за возникшие неудобства и напомнили всем гражданам о необходимости тщательно проверять реквизиты при заполнении электронных форм, в том числе номера СНИЛС, серии и номера паспорта.