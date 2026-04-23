Россиянам грозят штрафы до 20 тысяч рублей за неправильную обработку дачи от вредителей

На личных участках нельзя использовать средства, предназначенные для профессиональной дезинсекции или сельского хозяйства

23 апреля 2026, 14:19, ИА Амител

Юрист Евгения Балдина в беседе с РИА Новости предупредила: неправильная обработка дачи или садового участка от вредителей может обернуться штрафом до 20 тысяч рублей и обязанностью возместить причиненный ущерб.

Основные нарушения, по словам эксперта, связаны с некорректным использованием пестицидов и агрохимикатов, а также с несоблюдением санитарных и экологических норм. В частности, на личных участках запрещено применять средства, предназначенные для профессиональной дезинсекции или сельского хозяйства.

Проверить, какие пестициды разрешены для использования в личном хозяйстве, можно в государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов на сайте Минсельхоза — нужные препараты отмечены символом "Л".

Балдина привела конкретные нормы законодательства. Так, за нарушение правил обращения с пестицидами предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч рублей (ст. 8.3 КоАП РФ). Обработка вблизи источников питьевого водоснабжения (колодцев и скважин) влечет штраф от 3 до 20 тысяч рублей (п. 4 ст. 8.42 КоАП РФ). Нарушение санитарных требований (неверная дозировка или сроки обработки) может быть квалифицировано как порча земли — штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей (п. 2 ст. 8.6 КоАП РФ).

Кроме того, если из‑за обработки пестицидами будет нанесен ущерб здоровью или имуществу соседей, виновный обязан его возместить. Особую опасность такие действия представляют для животных, в том числе для пчел. Поэтому юрист рекомендует заранее предупреждать соседей‑пчеловодов о планируемой обработке.

В завершение Евгения Балдина отметила, что вред, причиненный здоровью животных, может расцениваться как ущерб имуществу, а при доказанном умысле — квалифицироваться как жестокое обращение с животными. Ранее сообщалось, что за сухую траву и мусор на даче могут оштрафовать. Если больше половины участка заросло травой выше метра, его могут признать неиспользуемым.