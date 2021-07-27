Вопрос со строительством ковидного госпиталя в Барнауле, активно обсуждавшийся осенью 2020 года, хоть и прорабатывался, но всерьёз на повестке дня не стоял. За реализацию этой идеи власти не брались. Об этом в ходе пресс-конференции 27 июля рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В тот период времени коечный фонд оказался заполнен на 95%, задействовали почти 6000 коек, отметил Томенко. "После того, как идея со строительством госпиталя была озвучена, выполнили расчёты. Все работы заняли бы несколько месяцев, а также потребовались бы колоссальные финансовые вложения. Поэтому говорить, что эту идею мы не реализовали, нельзя. Речь шла о проработке вопроса. Можно сказать, что некоторые побежали чуть вперед", – рассказал губернатор.

Тем не менее глава региона отметил, что благодарен строительному бизнесу за готовность оперативно приступить к работе. Кроме того, Виктор Томенко напомнил, что в дальнейшем волна заболеваемости пошла на спад, к весне количество занятых коек сократилось до 900. Таким образом, потребность в дополнительном ковидном госпитале отпала сама собой.

Напомним, в настоящее время в Алтайском крае занято 4700 коек больными коронавирусом, примерно 700 мест ещё остаются свободными. Почти 800 человек из госпитализированных находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, в том числе 230 человек – на ИВЛ. Вместе с тем Виктор Томенко отметил, что у региона есть возможность дополнительно ещё развернуть от 1,5 до 2 тысяч коек. В настоящее время в крае работают 24 ковидных госпиталя.