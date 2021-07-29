Московский суд оштрафовал Google на три миллиона рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал Google на три миллиона рублей за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных"), в отношении Googlе LLC назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", – рассказали представители пресс-службы суда.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что могут применить к сервисам Google меры по замедлению трафика. По информации ведомства, компания не в полной мере удовлетворяет требования по удалению запрещённого контента.