Такой день. Возобновление водоснабжения в Барнауле и вакцинация детей от ковида

Сотрудники барнаульского водоканала в два раза быстрее заменили запорную арматуру в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской, чем планировали. И вода, без которой горожане изначально должны были остаться на целые сутки, вернулась раньше срока.

Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов заявил, что в крае ждут регистрацию и первую поставку "детского" варианта российской вакцины "Спутник V". По его словам, ковид с каждой новой волной молодеет, а среди заболевших выявляют всё больше несовершеннолетних.

Сильный снегопад накрыл трассу Барнаул – Бийск в районе села Полковниково. Снег валил большими хлопьями, из-за чего видимость на дороге была очень плохая.

Четыре алтайских школы вошли в топ-300 лучших по стране. Также аналитики назвали десятку лучших и в нашем регионе.

Оппозиционер Виктор Рау "окольными путями" уехал в Грузию. Своё решение уехать из России активист объяснил тем, что его якобы преследуют и против него завели уголовные дела.

33 человека эвакуировали из супермаркета "Лента" в Барнауле. В магазине сработала пожарная сигнализация из-за короткого замыкания электросветильника.

В Барнауле состоялось торжественное открытие филиала футбольной академии им. Льва Яшина. Губернатор Виктор Томенко посетил мероприятие и поздравил юных спортсменов с этим событием.