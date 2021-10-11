Алтайские школьники сделали муляж бомбы и забыли его в школе

В Республике Алтай восемь школьников смастерили из глины муляж бомбы и забыли коробку с ним в школе. Странный предмет обнаружили сотрудники Мухор-Тархатинской школы Кош-Агачского района и сразу же вызвали полицейских.

Как сообщает Telegram-канал Baza, прибывшие сотрудники нашли внутри коробки странную поделку, похожую на бомбу: из глины, обмотанную разноцветными проводами. Конструкцию украшали детские электронные часы, которые имитировали таймер.

Оперативники быстро вышли на след школьников, которыми оказались ученики 14-16 лет. Ребята рассказали, что сделали "бомбу" ради шутки, а оставили её в фойе не специально – якобы забыли после тренировки. В результате против них могут возбудить уголовное дело по статье "Хулиганство".