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Алтайские школьники сделали муляж бомбы и забыли его в школе

, ИА "Амител"
Сотрудники полиции нашли в здании коробку, внутри которой лежала глиняная поделка, обмотанная проводами
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Республике Алтай восемь школьников смастерили из глины муляж бомбы и забыли коробку с ним в школе. Странный предмет обнаружили сотрудники Мухор-Тархатинской школы Кош-Агачского района и сразу же вызвали полицейских.

Как сообщает Telegram-канал Baza, прибывшие сотрудники нашли внутри коробки странную поделку, похожую на бомбу: из глины, обмотанную разноцветными проводами. Конструкцию украшали детские электронные часы, которые имитировали таймер.

Оперативники быстро вышли на след школьников, которыми оказались ученики 14-16 лет. Ребята рассказали, что сделали "бомбу" ради шутки, а оставили её в фойе не специально – якобы забыли после тренировки. В результате против них могут возбудить уголовное дело по статье "Хулиганство".

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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