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Новости

Президент Казахстана рассказал, когда миротворцы начнут покидать страну

, ИА "Амител"
Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал вывод миротворческих войск с территории страны. Его слова передаёт РИА Новости.

"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнётся поэтапный вывод объединённого миротворческого контингента ОДКБ. Процесс <...> займёт не более десяти дней", – сказал Токаев.

Ранее сообщалось, что обстановка в Казахстане, как говорят власти республики, стабилизировалась после недельных протестов. Митинги, начавшиеся 2 января, из мирных демонстраций переросли в вооружённые столкновения с гибелью людей – как со стороны участников, так и силовиков. В ходе протестов задержано более 3 тысяч человек, убито 26, ранено свыше тысячи. Руководство республики отключило в стране интернет, не работали магазины и учреждения. Да, власти заверяют, что в стране сейчас всё под контролем. Однако с этим согласны далеко не все жители. В соцсетях и телеграм-каналах пишут, что перестрелки на отдельных территориях не утихают, и люди живут в атмосфере страха. 

Русские, которые находятся в республике, рассказали amic.ru, что там происходит.

Без интернета, хлеба и в страхе. Что говорят о ситуации в Казахстане жители республики

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

11.01.2022 13:51
- гость -

Что он так глуп?

11.01.2022 13:56
- гость -

17 минут назад, источник: © РИА Новости
Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащих
НУР-СУЛТАН, 11 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства, депутатов.

11.01.2022 13:58
- гость -

Это тот кого Путин назвал Кемел Жомартович? Или другой?

11.01.2022 14:02
гость

ГЛАВНОЕ!
Токаев обязал крупные компании в стране платить в бюджет страны. Вот это я понимаю, этот шаг - главный результат революции. Может, в России это тоже сработает? Не хотят делиться с народом наши олигархи - заставим с помощью протестов. Вообще считаю,

11.01.2022 14:03
- гость -

Самое главное, что уже есть договоренность про российскую военную базу у Байконура и на Каспии. А чувствуя рядом русские войска, и русским в Казахстане жить будет спокойнее и увереннее.

11.01.2022 14:03
гость

считаю, наши олигархи уже зажрались, чем богаче они, тем бедней народ

11.01.2022 14:07
- гость -

14:02
Ваше мнение очень «ценно» для нас, оставайтесь на линии…

11.01.2022 14:08
гость

Самое главное, что уже есть договоренность про российскую военную базу у Байконура и на Каспии. А чувствуя рядом русские войска, и русским в Казахстане жить будет спокойнее и увереннее.

Это политика, но на кону страны - экономическая нестабильность. Предлагаю ввести продовольственные карточки для особо бедных россиян, у кого пенсии мизерные, например, а оплачивать эти карточки пусть наши олигархи станут. Справедливо.

11.01.2022 14:09
- гость -

11.01.2022 14:02
гость
Токаев обязал крупные компании в стране платить в бюджет страны.

Типа раньше они налоги не платили? Вы откуда такое откопали?

11.01.2022 14:13
- гость -

11.01.2022 14:09
- гость -
11.01.2022 14:02
гость
Токаев обязал крупные компании в стране платить в бюджет страны.

Типа раньше они налоги не платили? Вы откуда такое откопали?

Интересная информация проявилась от таможни Китая. Оказалась разница в товарах которые пересекли границу с Китаем, но потерялись сразу после пересечения границы КЗ, сумма "крошечная" около 3 миллиардов долларов

11.01.2022 14:15
В Алтайском крае

Сколько бюджетных денег на ввод войск, усмирение и вывод потратит Россия? Может лучше было раздать эти деньги российским пенсионерам?
(возможно ирония).

11.01.2022 14:15
гость

это не налоги, создаётся отдельный фонд помощи народу от олигархов

11.01.2022 14:19
гость

главная беда Казахстана - коррупция, первым делом нужно было создать антикоррупц. органы дееспособные

11.01.2022 14:21
- гость -

1.01.2022 14:15
В Алтайском крае
Сколько бюджетных денег на ввод войск, усмирение и вывод потратит Россия? Может лучше было раздать эти деньги российским пенсионерам?
(возможно ирония).

Да нет, не ирония, а в самую точку

11.01.2022 14:21
- гость -

11.01.2022 14:15
гость
это не налоги, создаётся отдельный фонд

Совсем одно и то же. Фонд и бюджет. Вы бы определились, а не размазывали кашу на столе.

11.01.2022 14:24
- гость -

14:15 гость "фонд помощи народу от олигархов"

Какому народу, какой фонд? А олигархи откуда деньги берут? Грабя народ. Ограбили, сделали нищими, а потом создали какой-то фонд помощи народу. Вы о чем пишете?

11.01.2022 14:27
- гость -

11.01.2022 14:19
гость
главная беда Казахстана - коррупция,

Там есть право на коррупцию по рождению и уровню родственных связей.

11.01.2022 14:30
- гость -

Ту в АК 14:15
Когда речь идёт о стратегических интересах страны, то вопрос подсчетов расходов - неуместен.

А вот про фонд помощи народу от олигархов - это реально смешная шутка)
Вы даже не понимаете всей глубины этой сатиры)

11.01.2022 14:32
гость

да без разницы, как назвать этот фонд, лишь бы он наполнялся реально средствами и они шли на поддержку бедных слоёв населения

11.01.2022 14:38
Агрессивная Реальность

Всем кто пищит про раздачу денег:
В экономике вы разбираетесь чуть менее, чем никак ибо не понимаете к чему приводит раздача денег просто так.

Про пенсионеров: если они не будут спонсировать кредиты своих нерадивых деток / внуков, взятые на никомуненужные вещи, то денег им вполне хватает, и даже остаются (примеров таких дофига, в частности мои родители)

А вот операцию можно зачислить на статью расходов "проведение международных военных учений"....

11.01.2022 14:39
- гость -

Что получила Россия за миротворческую деятельность??
как ОДКБ компенсирует затраты на такие мероприятия???
или опять русскими попользовались для защиты собственности американской и выбросили?

11.01.2022 14:40
пенсионер

Про пенсионеров: если они не будут спонсировать кредиты своих нерадивых деток / внуков, взятые на никомуненужные вещи, то денег им вполне хватает,


у меня пенсия 9800 с коп., нам кредиты не дают уже давно

11.01.2022 14:42
- гость -

14:40
Это где же ты так работал, что даже не червонец пенсии? В носу ковырял?

11.01.2022 14:47
пенсионер

ты идиот? похоже точно. пенсии на Алтае примерно такие юольшинство

11.01.2022 14:56
- гость -

14:47
Обзываться некрасиво.
Знаешь как наш президент сказал? Кто обзывается - тот сам так называется)

Про размер пенсии спросил не случайно: у нормальных людей и пенсии от 15 и выше. У лодырей и бездельников - она социальная - 7-9 рублей.
Так выходит ты баклуши бил, а не работал, и зарплату показывал в 2 копейки, а не настоящую. Сам у себя крысил. Теперь получай на все деньги)

11.01.2022 14:56
- гость -

А мне интересно кто оплатил ввод войск в Казахстан. Россия или каждый член ОДКБ ? На чьи плечи лёг банкет? Хочу знать.

11.01.2022 14:59
Гость

"Это где же ты так работал, что даже не червонец пенсии? В носу ковырял?"- спросишь сам себя,если доживёшь до 65-ти. А ведь так и будет.

11.01.2022 15:00
- гость -

И делают ли члены ОДКБ взносы в общий фонд на такие цели?

11.01.2022 15:03
- гость -

11.01.2022 14:56
- гость -
А красиво быть платным писуном на подсосе у буржуев?

11.01.2022 15:10
гость

Про размер пенсии спросил не случайно: у нормальных людей и пенсии от 15 и выше. У лодырей и бездельников - она социальная - 7-9 рублей.

по вашей версии получается, что большая часть населения края бездельники и получали серую зарплату. Ты оскорбил большую часть пенсионров на Алтае. Сгинь, убогий

11.01.2022 15:12
- гость -

11.01.2022 14:56
- гость -
кто вышел после 15 года, пенсии не дотягивают до 15, далеко не дотягивают.
Знакомая всю жизнь проработала в детском саду. После школы (восьмого класса) педучилище , потом работа. В прошлом году пенсия у нее была 10 тр.

11.01.2022 15:13
- гость -

Дешёвый платный тролль ещё не понял очевидного - доработать троллем до пенсии у него нет ни единого шанса. А ничего другого делать он не умеет.
Вообще, достаточно даже в бюджетных конторах посмотреть на офисный планктон, чтобы понять, что там тоже без блата дожить до пенсии шансов нет вообще никаких.
После 45 начинаются придирки и как следствие - увольнения.
Всё, что остаётся - в "марийке" товар выкладывать или на кассе сидеть.
Но даже там до пенсии не доживают!

11.01.2022 15:14
пенсионер

бывший учитель, пенсия 12 тыс., ушёл на пенсию до 2015 г.

11.01.2022 15:15
- гость -

14:59
Перед глазами пример отца - он на заводе всю жизнь работал, Трансмаш, потом Геофизика. 22,5 рубля у него пенсия.
Даже не начальником цеха он работал. Так понятнее отчего я у этого гостя спросил?

15:01
Не надо за все население АК говорить. Если человек работал в колхозе дояркой и получала она по советским деньгам рублей 50, то и пенсия будет небольшой. А если человек нормально работал на нормальной работе, то и пенсия у него будет получше.
Пенсии маленькие, это факт, но по пенсии легко понять кто где и кем работал.
Пенсия, по сути, форма замещения заработка. Поэтому пенсия зависит от того, чем ты занимался в работоспособном возрасте.

15:03
Ты про себя спрашиваешь? Я не знаю как ты сам себя ощущаешь. Да мне и плевать на тебя, если честно.

11.01.2022 15:20
- гость -

Нормальные пенсии только у вояк, силовиков и всякого рода "слуг народа".
После пресловутой пенсионной реформы и введения баллов и коэффициентов их "стоимость" постоянно снижается, а поэтому при прочих равных условиях по стажу и зарплате вновь назначаемые пенсии у выходящих на пенсию становятся всё меньше!
Сотрудники ПФ получают премии за снижение пенсий и если удается кого-то пенсии лишить вообще!

11.01.2022 15:20
- гость -

11.01.2022 15:15
- гость -
А мне на тебя не плевать. Мне на тебя и твое "мнение" на...ть с высокой колокольни. Как и большинству нормальных людей...

11.01.2022 15:21
пенсионер

размер пенсии, мил человек, зависит от размера взносов в пенсионный фонд, если мы, учителя, в 2015 - 2017 году на минималках сидели, потому и пенсии маленькие, те кто уехал в Москву - у них будут хорошие пенсии при условии, если будут жить не в АК.
АК как проклятый, пока во главе Управления ПФР стоит Трофимов - вампир

11.01.2022 15:23
гость

Сотрудники ПФ получают премии за снижение пенсий и если удается кого-то пенсии лишить вообще!


это точно, подогнали пенсии к минималке, а люди даже не выживают уже

11.01.2022 15:24
Гость

11.01.2022 15:15
- гость -
Конкретно,Вы на каком заводе работаете всю жизнь? Что Вы Советский Союз вспоминаете? Поделитесь,на сайте ПФР у вас сейчас какие накопления и расчёт будущей пенсии?

11.01.2022 15:26
- гость -


11.01.2022 14:40
пенсионер
Уж очень плохо ты работал в своей жизни.

11.01.2022 15:28
пенсионер



11.01.2022 14:40
пенсионер
Уж очень плохо ты работал в своей жизни.

плохо или хорошо - не тебе решать, бюджетники пенсирнеры копейки получают

11.01.2022 15:30
- гость -

Уж очень плохо ты работал в своей жизни.
-------
Поделитесь, где трудиться изволите, какой возраст, сколько до пенсии?

11.01.2022 15:30
- гость -

15:10, 15:13 и особенно 15:20
Убейтесь апстену.

ту пенсионер
Собственно, вы подтвердили сказанное мной выше - пенсия зависит от пенсионных отчислений, которые зависят от размера зарплаты. И если ваша зарплата была мизерной во время вашей работы, то на какую пенсию вы рассчитывали?
Безусловная - социальная часть пенсии, которая платится всем по достижении возраста, даже если ты ни одного дня в своей жизни не работал есть, ее платят всем, она реально маленькая. Ну так никто тебе не виноват, если ты лоботряс. А дальше зависит от зарплаты.
А вот про АК вы правы. Регион сам по себе нищий, и зарплаты у бюджетников здесь низкие. Соседние регионы живут лучше. Вопрос в местной власти.

11.01.2022 15:33
- гость -

15:15- гость - "Перед глазами пример отца - он на заводе всю жизнь работал, Трансмаш, потом Геофизика. 22,5 рубля у него пенсия."

Значит отец твой работал при советской власти, заработки рабочих были иногда заоблачными для простого инженера или учителя. Например, я канд. тех. наук, доцент получаю пенсию 18 500 р. В носу не ковырял, имею три высших образования, работал и на Трансмаше. Всегда хотелось в то, еще советское время, уйти водителем троллейбуса. В месяц водитель получал в 5 раз больше меня, работающего конструктором на заводе.

11.01.2022 15:35
- гость -

15:24
Слава Богу не на заводе. Зарплата всегда была официальная. Не жаловался. Отчисления с неё должны быть норм. На сайт ПФР по поводу своей предстоящей вскоре пенсии не заглядывал, не вижу смысла. Я на пенсию вообще не надеюсь - какая бы она не была, мне этого точно не хватит.

11.01.2022 15:36
- гость -

Ну так никто тебе не виноват, если ты лоботряс.
--------
На кладбище-то прогуляйтесь, да даты на памятниках посмотрите.
Народ массово мрёт уже сразу после 40-ка.
До выхода на пенсию доживает меньше половины, а по некоторым данным - лишь треть населения. И те уже за годы до пенсии по состоянию здоровья - фактически инвалиды!

11.01.2022 15:39
- гость -

15:33
Именно. Советские годы. И да, спецы тогда могли получать больше начальника цеха. У отца есть членский билет КПСС, там указана его зарплата для расчета партийных взносов - все партийные платили в общак) так там цифры нифига не 120 рублей простого инженера)

11.01.2022 15:40
- гость -


11.01.2022 15:28
пенсионер
Так и не я решил тебе 9800 платить, как последнему скоту. В декабре, не очень уработавшемуся знакомому дали пенсию 17к., отсюда и понимание как ты бездельно прожил жизнь.

11.01.2022 15:43
гость

Ну так никто тебе не виноват, если ты лоботряс. А дальше зависит от зарплаты.

забавно слышать о себе такое, повторяю, я учитель - пенсионер, зарплаты в школе мизерные были, когнда уходил на пенсию, да они у всех учителей - пенсионеров такие, так что не оскорбляй пенсионеров края, а то язык отвалится нечаянно

11.01.2022 15:45
- гость -


11.01.2022 15:43
гость
Учитель ОБЖ? 3 урока в неделю? На такую пенсию, сейчас, даже надо постараться не трудиться было всю жизнь.

11.01.2022 15:46
гость

продолжать разговор с хамом не хочу

11.01.2022 15:47
- гость -

забавно слышать о себе такое, повторяю, я учитель - пенсионер,
-----
Ваш хамливый оппонент - явно платный тролль. А значит малограмотный и тупой резонёр.
Ему ещё предстоит узнать, в какой стране он живет и что пенсии у него скорей всего вообще не будет никакой.

11.01.2022 15:55
- гость -

15:43
Вы, если учитель, должны были прочитать и понять мой текст, он довольно простой. Про лоботрясов я писал про тех, кто ни дня не работал, и получает минимальную пенсию.
А про бюджетников я написал ниже, что «вы правы про АК». Я знаю что зарплаты низкие у бюджетников. Также я написал, что в соседних регионах лучше ситуация: как пример - Кемерово, куда учителя из АК едут работать.
Повторяю для вас свою мысль - вопрос в местной власти.
А к вам я с уважением отношусь, к вашему труду.

Но ведь не все учителя, правда? И вот тут пример моего отца работает. Если хорошая работа, то и пенсия должна быть выше. У него ещё в стаж не зачли порядка пяти-шести лет в девяностых, когда на месте завода образовались всякие ООО-шки, которые даже не платили за своих работников в ПФР. Это было безвременье 90-х. А так бы у отца пенсия должна была бы быть ещё больше.

11.01.2022 15:57
- гость -

15:47
Вы точно понимаете про кого пишите? Тут все анонимы, вам необходимо удерживать нить разговора, чтобы понимать кто есть кто. Я свою позицию высказал, но человека пенсионера я не оскорблял.

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