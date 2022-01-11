Президент Казахстана рассказал, когда миротворцы начнут покидать страну

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал вывод миротворческих войск с территории страны. Его слова передаёт РИА Новости.

"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнётся поэтапный вывод объединённого миротворческого контингента ОДКБ. Процесс <...> займёт не более десяти дней", – сказал Токаев.

Ранее сообщалось, что обстановка в Казахстане, как говорят власти республики, стабилизировалась после недельных протестов. Митинги, начавшиеся 2 января, из мирных демонстраций переросли в вооружённые столкновения с гибелью людей – как со стороны участников, так и силовиков. В ходе протестов задержано более 3 тысяч человек, убито 26, ранено свыше тысячи. Руководство республики отключило в стране интернет, не работали магазины и учреждения. Да, власти заверяют, что в стране сейчас всё под контролем. Однако с этим согласны далеко не все жители. В соцсетях и телеграм-каналах пишут, что перестрелки на отдельных территориях не утихают, и люди живут в атмосфере страха.

Русские, которые находятся в республике, рассказали amic.ru, что там происходит.