Президент Казахстана рассказал, когда миротворцы начнут покидать страну

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал вывод миротворческих войск с территории страны. Его слова передаёт РИА Новости.
"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнётся поэтапный вывод объединённого миротворческого контингента ОДКБ. Процесс <...> займёт не более десяти дней", – сказал Токаев.
Ранее сообщалось, что обстановка в Казахстане, как говорят власти республики, стабилизировалась после недельных протестов. Митинги, начавшиеся 2 января, из мирных демонстраций переросли в вооружённые столкновения с гибелью людей – как со стороны участников, так и силовиков. В ходе протестов задержано более 3 тысяч человек, убито 26, ранено свыше тысячи. Руководство республики отключило в стране интернет, не работали магазины и учреждения. Да, власти заверяют, что в стране сейчас всё под контролем. Однако с этим согласны далеко не все жители. В соцсетях и телеграм-каналах пишут, что перестрелки на отдельных территориях не утихают, и люди живут в атмосфере страха.
Русские, которые находятся в республике, рассказали amic.ru, что там происходит.
Комментарии
Что он так глуп?
17 минут назад, источник: © РИА Новости
Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащих
НУР-СУЛТАН, 11 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства, депутатов.
Это тот кого Путин назвал Кемел Жомартович? Или другой?
ГЛАВНОЕ!
Токаев обязал крупные компании в стране платить в бюджет страны. Вот это я понимаю, этот шаг - главный результат революции. Может, в России это тоже сработает? Не хотят делиться с народом наши олигархи - заставим с помощью протестов. Вообще считаю,
Самое главное, что уже есть договоренность про российскую военную базу у Байконура и на Каспии. А чувствуя рядом русские войска, и русским в Казахстане жить будет спокойнее и увереннее.
считаю, наши олигархи уже зажрались, чем богаче они, тем бедней народ
14:02
Ваше мнение очень «ценно» для нас, оставайтесь на линии…
Самое главное, что уже есть договоренность про российскую военную базу у Байконура и на Каспии. А чувствуя рядом русские войска, и русским в Казахстане жить будет спокойнее и увереннее.
Это политика, но на кону страны - экономическая нестабильность. Предлагаю ввести продовольственные карточки для особо бедных россиян, у кого пенсии мизерные, например, а оплачивать эти карточки пусть наши олигархи станут. Справедливо.
11.01.2022 14:02
гость
Токаев обязал крупные компании в стране платить в бюджет страны.
Типа раньше они налоги не платили? Вы откуда такое откопали?
11.01.2022 14:09
- гость -
11.01.2022 14:02
гость
Токаев обязал крупные компании в стране платить в бюджет страны.
Типа раньше они налоги не платили? Вы откуда такое откопали?
Интересная информация проявилась от таможни Китая. Оказалась разница в товарах которые пересекли границу с Китаем, но потерялись сразу после пересечения границы КЗ, сумма "крошечная" около 3 миллиардов долларов
Сколько бюджетных денег на ввод войск, усмирение и вывод потратит Россия? Может лучше было раздать эти деньги российским пенсионерам?
(возможно ирония).
это не налоги, создаётся отдельный фонд помощи народу от олигархов
главная беда Казахстана - коррупция, первым делом нужно было создать антикоррупц. органы дееспособные
1.01.2022 14:15
В Алтайском крае
Сколько бюджетных денег на ввод войск, усмирение и вывод потратит Россия? Может лучше было раздать эти деньги российским пенсионерам?
(возможно ирония).
Да нет, не ирония, а в самую точку
11.01.2022 14:15
гость
это не налоги, создаётся отдельный фонд
Совсем одно и то же. Фонд и бюджет. Вы бы определились, а не размазывали кашу на столе.
14:15 гость "фонд помощи народу от олигархов"
Какому народу, какой фонд? А олигархи откуда деньги берут? Грабя народ. Ограбили, сделали нищими, а потом создали какой-то фонд помощи народу. Вы о чем пишете?
11.01.2022 14:19
гость
главная беда Казахстана - коррупция,
Там есть право на коррупцию по рождению и уровню родственных связей.
Ту в АК 14:15
Когда речь идёт о стратегических интересах страны, то вопрос подсчетов расходов - неуместен.
А вот про фонд помощи народу от олигархов - это реально смешная шутка)
Вы даже не понимаете всей глубины этой сатиры)
да без разницы, как назвать этот фонд, лишь бы он наполнялся реально средствами и они шли на поддержку бедных слоёв населения
Всем кто пищит про раздачу денег:
В экономике вы разбираетесь чуть менее, чем никак ибо не понимаете к чему приводит раздача денег просто так.
Про пенсионеров: если они не будут спонсировать кредиты своих нерадивых деток / внуков, взятые на никомуненужные вещи, то денег им вполне хватает, и даже остаются (примеров таких дофига, в частности мои родители)
А вот операцию можно зачислить на статью расходов "проведение международных военных учений"....
Что получила Россия за миротворческую деятельность??
как ОДКБ компенсирует затраты на такие мероприятия???
или опять русскими попользовались для защиты собственности американской и выбросили?
Про пенсионеров: если они не будут спонсировать кредиты своих нерадивых деток / внуков, взятые на никомуненужные вещи, то денег им вполне хватает,
у меня пенсия 9800 с коп., нам кредиты не дают уже давно
14:40
Это где же ты так работал, что даже не червонец пенсии? В носу ковырял?
ты идиот? похоже точно. пенсии на Алтае примерно такие юольшинство
14:47
Обзываться некрасиво.
Знаешь как наш президент сказал? Кто обзывается - тот сам так называется)
Про размер пенсии спросил не случайно: у нормальных людей и пенсии от 15 и выше. У лодырей и бездельников - она социальная - 7-9 рублей.
Так выходит ты баклуши бил, а не работал, и зарплату показывал в 2 копейки, а не настоящую. Сам у себя крысил. Теперь получай на все деньги)
А мне интересно кто оплатил ввод войск в Казахстан. Россия или каждый член ОДКБ ? На чьи плечи лёг банкет? Хочу знать.
"Это где же ты так работал, что даже не червонец пенсии? В носу ковырял?"- спросишь сам себя,если доживёшь до 65-ти. А ведь так и будет.
И делают ли члены ОДКБ взносы в общий фонд на такие цели?
11.01.2022 14:56
- гость -
А красиво быть платным писуном на подсосе у буржуев?
Про размер пенсии спросил не случайно: у нормальных людей и пенсии от 15 и выше. У лодырей и бездельников - она социальная - 7-9 рублей.
по вашей версии получается, что большая часть населения края бездельники и получали серую зарплату. Ты оскорбил большую часть пенсионров на Алтае. Сгинь, убогий
11.01.2022 14:56
- гость -
кто вышел после 15 года, пенсии не дотягивают до 15, далеко не дотягивают.
Знакомая всю жизнь проработала в детском саду. После школы (восьмого класса) педучилище , потом работа. В прошлом году пенсия у нее была 10 тр.
Дешёвый платный тролль ещё не понял очевидного - доработать троллем до пенсии у него нет ни единого шанса. А ничего другого делать он не умеет.
Вообще, достаточно даже в бюджетных конторах посмотреть на офисный планктон, чтобы понять, что там тоже без блата дожить до пенсии шансов нет вообще никаких.
После 45 начинаются придирки и как следствие - увольнения.
Всё, что остаётся - в "марийке" товар выкладывать или на кассе сидеть.
Но даже там до пенсии не доживают!
бывший учитель, пенсия 12 тыс., ушёл на пенсию до 2015 г.
14:59
Перед глазами пример отца - он на заводе всю жизнь работал, Трансмаш, потом Геофизика. 22,5 рубля у него пенсия.
Даже не начальником цеха он работал. Так понятнее отчего я у этого гостя спросил?
15:01
Не надо за все население АК говорить. Если человек работал в колхозе дояркой и получала она по советским деньгам рублей 50, то и пенсия будет небольшой. А если человек нормально работал на нормальной работе, то и пенсия у него будет получше.
Пенсии маленькие, это факт, но по пенсии легко понять кто где и кем работал.
Пенсия, по сути, форма замещения заработка. Поэтому пенсия зависит от того, чем ты занимался в работоспособном возрасте.
15:03
Ты про себя спрашиваешь? Я не знаю как ты сам себя ощущаешь. Да мне и плевать на тебя, если честно.
Нормальные пенсии только у вояк, силовиков и всякого рода "слуг народа".
После пресловутой пенсионной реформы и введения баллов и коэффициентов их "стоимость" постоянно снижается, а поэтому при прочих равных условиях по стажу и зарплате вновь назначаемые пенсии у выходящих на пенсию становятся всё меньше!
Сотрудники ПФ получают премии за снижение пенсий и если удается кого-то пенсии лишить вообще!
11.01.2022 15:15
- гость -
А мне на тебя не плевать. Мне на тебя и твое "мнение" на...ть с высокой колокольни. Как и большинству нормальных людей...
размер пенсии, мил человек, зависит от размера взносов в пенсионный фонд, если мы, учителя, в 2015 - 2017 году на минималках сидели, потому и пенсии маленькие, те кто уехал в Москву - у них будут хорошие пенсии при условии, если будут жить не в АК.
АК как проклятый, пока во главе Управления ПФР стоит Трофимов - вампир
Сотрудники ПФ получают премии за снижение пенсий и если удается кого-то пенсии лишить вообще!
это точно, подогнали пенсии к минималке, а люди даже не выживают уже
11.01.2022 15:15
- гость -
Конкретно,Вы на каком заводе работаете всю жизнь? Что Вы Советский Союз вспоминаете? Поделитесь,на сайте ПФР у вас сейчас какие накопления и расчёт будущей пенсии?
11.01.2022 14:40
пенсионер
Уж очень плохо ты работал в своей жизни.
11.01.2022 14:40
пенсионер
Уж очень плохо ты работал в своей жизни.
плохо или хорошо - не тебе решать, бюджетники пенсирнеры копейки получают
Уж очень плохо ты работал в своей жизни.
-------
Поделитесь, где трудиться изволите, какой возраст, сколько до пенсии?
15:10, 15:13 и особенно 15:20
Убейтесь апстену.
ту пенсионер
Собственно, вы подтвердили сказанное мной выше - пенсия зависит от пенсионных отчислений, которые зависят от размера зарплаты. И если ваша зарплата была мизерной во время вашей работы, то на какую пенсию вы рассчитывали?
Безусловная - социальная часть пенсии, которая платится всем по достижении возраста, даже если ты ни одного дня в своей жизни не работал есть, ее платят всем, она реально маленькая. Ну так никто тебе не виноват, если ты лоботряс. А дальше зависит от зарплаты.
А вот про АК вы правы. Регион сам по себе нищий, и зарплаты у бюджетников здесь низкие. Соседние регионы живут лучше. Вопрос в местной власти.
15:15- гость - "Перед глазами пример отца - он на заводе всю жизнь работал, Трансмаш, потом Геофизика. 22,5 рубля у него пенсия."
Значит отец твой работал при советской власти, заработки рабочих были иногда заоблачными для простого инженера или учителя. Например, я канд. тех. наук, доцент получаю пенсию 18 500 р. В носу не ковырял, имею три высших образования, работал и на Трансмаше. Всегда хотелось в то, еще советское время, уйти водителем троллейбуса. В месяц водитель получал в 5 раз больше меня, работающего конструктором на заводе.
15:24
Слава Богу не на заводе. Зарплата всегда была официальная. Не жаловался. Отчисления с неё должны быть норм. На сайт ПФР по поводу своей предстоящей вскоре пенсии не заглядывал, не вижу смысла. Я на пенсию вообще не надеюсь - какая бы она не была, мне этого точно не хватит.
Ну так никто тебе не виноват, если ты лоботряс.
--------
На кладбище-то прогуляйтесь, да даты на памятниках посмотрите.
Народ массово мрёт уже сразу после 40-ка.
До выхода на пенсию доживает меньше половины, а по некоторым данным - лишь треть населения. И те уже за годы до пенсии по состоянию здоровья - фактически инвалиды!
15:33
Именно. Советские годы. И да, спецы тогда могли получать больше начальника цеха. У отца есть членский билет КПСС, там указана его зарплата для расчета партийных взносов - все партийные платили в общак) так там цифры нифига не 120 рублей простого инженера)
11.01.2022 15:28
пенсионер
Так и не я решил тебе 9800 платить, как последнему скоту. В декабре, не очень уработавшемуся знакомому дали пенсию 17к., отсюда и понимание как ты бездельно прожил жизнь.
Ну так никто тебе не виноват, если ты лоботряс. А дальше зависит от зарплаты.
забавно слышать о себе такое, повторяю, я учитель - пенсионер, зарплаты в школе мизерные были, когнда уходил на пенсию, да они у всех учителей - пенсионеров такие, так что не оскорбляй пенсионеров края, а то язык отвалится нечаянно
11.01.2022 15:43
гость
Учитель ОБЖ? 3 урока в неделю? На такую пенсию, сейчас, даже надо постараться не трудиться было всю жизнь.
продолжать разговор с хамом не хочу
забавно слышать о себе такое, повторяю, я учитель - пенсионер,
-----
Ваш хамливый оппонент - явно платный тролль. А значит малограмотный и тупой резонёр.
Ему ещё предстоит узнать, в какой стране он живет и что пенсии у него скорей всего вообще не будет никакой.
15:43
Вы, если учитель, должны были прочитать и понять мой текст, он довольно простой. Про лоботрясов я писал про тех, кто ни дня не работал, и получает минимальную пенсию.
А про бюджетников я написал ниже, что «вы правы про АК». Я знаю что зарплаты низкие у бюджетников. Также я написал, что в соседних регионах лучше ситуация: как пример - Кемерово, куда учителя из АК едут работать.
Повторяю для вас свою мысль - вопрос в местной власти.
А к вам я с уважением отношусь, к вашему труду.
Но ведь не все учителя, правда? И вот тут пример моего отца работает. Если хорошая работа, то и пенсия должна быть выше. У него ещё в стаж не зачли порядка пяти-шести лет в девяностых, когда на месте завода образовались всякие ООО-шки, которые даже не платили за своих работников в ПФР. Это было безвременье 90-х. А так бы у отца пенсия должна была бы быть ещё больше.
15:47
Вы точно понимаете про кого пишите? Тут все анонимы, вам необходимо удерживать нить разговора, чтобы понимать кто есть кто. Я свою позицию высказал, но человека пенсионера я не оскорблял.