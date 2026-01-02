Цена на iPhone 15 в России упала до рекордного уровня в 46 тысяч рублей

iPhone 15 стал первым базовым смартфоном Apple с разъемом USB-C

02 января 2026, 11:00, ИА Амител

Пример iPhone 15 с низкой ценой / Источник: Hi-Tech Mail

Стоимость базовой версии смартфона Apple iPhone 15 на российском рынке значительно снизилась с начала осени и достигла рекордно низкого уровня. По данным издания Hi-Tech Mail, цена модели упала на 13 000 рублей.

В настоящее время магазины и маркетплейсы предлагают iPhone 15 в среднем за 46–49 тысяч рублей, в то время как до анонса новых моделей iPhone 17 смартфон стоил от 60 тысяч рублей. При этом отмечается, что новая бюджетная модель iPhone 16e, имеющая упрощенные характеристики, продается всего на 1000 рублей дешевле, но предлагает более современное "железо" и поддержку системы искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Напомним, что iPhone 15 стал первым базовым смартфоном Apple с разъемом USB-C. Устройство оснащено 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR, актуальным процессором A16 Bionic, 6 Гб оперативной памяти, двойной основной камерой на 48 и 12 Мп, а также имеет матовое покрытие задней панели. Смартфон поддерживает актуальную операционную систему iOS 26 и, согласно политике компании, будет получать обновления еще как минимум четыре года.

Ранее сообщалось, что мошенники начали массово атаковать школьников, лишая их доступа к iPhone под предлогом установки "полезного" приложения. Детям рассылают сообщения с предложением установить программу AuyGram – якобы сервис, позволяющий скрывать онлайн-статус в мессенджерах и пользоваться дополнительными премиум-функциями без ограничений.