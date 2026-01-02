Цена на iPhone 15 в России упала до рекордного уровня в 46 тысяч рублей
iPhone 15 стал первым базовым смартфоном Apple с разъемом USB-C
02 января 2026, 11:00, ИА Амител
Стоимость базовой версии смартфона Apple iPhone 15 на российском рынке значительно снизилась с начала осени и достигла рекордно низкого уровня. По данным издания Hi-Tech Mail, цена модели упала на 13 000 рублей.
В настоящее время магазины и маркетплейсы предлагают iPhone 15 в среднем за 46–49 тысяч рублей, в то время как до анонса новых моделей iPhone 17 смартфон стоил от 60 тысяч рублей. При этом отмечается, что новая бюджетная модель iPhone 16e, имеющая упрощенные характеристики, продается всего на 1000 рублей дешевле, но предлагает более современное "железо" и поддержку системы искусственного интеллекта Apple Intelligence.
Напомним, что iPhone 15 стал первым базовым смартфоном Apple с разъемом USB-C. Устройство оснащено 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR, актуальным процессором A16 Bionic, 6 Гб оперативной памяти, двойной основной камерой на 48 и 12 Мп, а также имеет матовое покрытие задней панели. Смартфон поддерживает актуальную операционную систему iOS 26 и, согласно политике компании, будет получать обновления еще как минимум четыре года.
Ранее сообщалось, что мошенники начали массово атаковать школьников, лишая их доступа к iPhone под предлогом установки "полезного" приложения. Детям рассылают сообщения с предложением установить программу AuyGram – якобы сервис, позволяющий скрывать онлайн-статус в мессенджерах и пользоваться дополнительными премиум-функциями без ограничений.
устаревший убогий телефон
а в чём его убогость ?
а в чём его убогость ?
Даже за 46тр можно было купить аж 3 штуки поко х 7 про на недавних распродажах. Он по всем характеристикам уделывает этот понтовый огрызок. Яркость плавность и разрешение экрана, игры на максималках, влагозащита, автономность... Не знаю про камеры.
13:54:13 02-01-2026
так может ради камер и покупают ?
И сколько будут стоить эти 3 штуки ПОКО лет через 5 (например ) ?
Или их по весу будут продавать ?
1 кг Поко = 10 руб.
И сколько будут стоить эти 3 штуки ПОКО лет через 5 (например ) ?
Или их по весу будут продавать ?
1 кг Поко = 10 руб.
Вы не правы, а как же понты? 😎🧐😳
Поко вещь, огрызок мимо пролетает по все параметрам
на медиатеке, он даром не нужен
Кому-то нужна еще игрушка, в которой её возможности в России используются менее, чем на 20 %?
а в Америке значит на все 100 % мощь смартфона используют ?
а в Америке значит на все 100 % мощь смартфона используют ?
Гость (13:55:48 02-01-2026) а в Америке значит на все 100 % мощь смартфона использую... Очевидно же, камрад выше писал не про мощь, а про сервисы.
Яблокофилам санкциями отключают функции, а они все равно как зомби покупают.
В России на iPhone не работают или ограничены Apple Pay, Apple Music (с ограничениями по контенту), Apple TV+, Apple Fitness+, FaceTime (частично заблокирован), Apple Intelligence (частично) и др.
А почему столько минусов? Со всеми запретами, можно переходить на дешевые кнопочные телефоны, в сенсорных останется завтра только две полезные функции- звонки и фотоаппарат.
В ДНС 60к стоит
если вы заметили, нигде нет адреса сайта/магазина
если вы заметили, нигде нет адреса сайта/магазина
судя по дизайну это Стор77
Не совсем понимаю я людей, год как владею 13 про. Стал владельцем только потому то в новой машине нет андроид авто. Хонор за 25 рублей лежит как второй. Так вот по мне айфон за 100 рядом не валялся с хонором. Дисплей, аккумулятор, доступность программ на голову выше чем у огрызка. Единственный + это фото и видеосъемка. Но думаю что андроид за 100 не уступит. На мой взгляд Эппл это конечно развод на деньги. Но не настаиваю)
Возьмите 16е за 40к и кайфуйте