Жестокие хозяева бросили верную собаку в новогоднюю ночь в пригороде Барнаула

Животное сейчас находится в барнаульском приюте "Ласка"

02 января 2026, 13:00, ИА Амител

Брошенная собака / Фото: "Инцидент Барнаул"

В редакцию Telegram-канала "Инцидент Барнаул" обратилась жительница Барнаула Анна с историей о жестоком обращении с животным.

По ее словам, в новогоднюю ночь в пригороде, где работает ее отец в охране, неизвестные на дорогой машине привезли собаку, бросили ей мяч, чтобы она побежала за ним, после чего сели в автомобиль и скрылись.

«Всю ночь брошенное животное искало хозяев, а затем легло на то место, где его оставили, и не уходило оттуда до утра. Охранники, в числе которых был отец Анны, забрали собаку», – пишет канал.

По данным читательницы, животное сейчас находится в барнаульском приюте "Ласка", но, возможно, найдется человек, который сможет дать ему новый дом.