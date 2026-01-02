Жестокие хозяева бросили верную собаку в новогоднюю ночь в пригороде Барнаула
Животное сейчас находится в барнаульском приюте "Ласка"
02 января 2026, 13:00, ИА Амител
В редакцию Telegram-канала "Инцидент Барнаул" обратилась жительница Барнаула Анна с историей о жестоком обращении с животным.
По ее словам, в новогоднюю ночь в пригороде, где работает ее отец в охране, неизвестные на дорогой машине привезли собаку, бросили ей мяч, чтобы она побежала за ним, после чего сели в автомобиль и скрылись.
«Всю ночь брошенное животное искало хозяев, а затем легло на то место, где его оставили, и не уходило оттуда до утра. Охранники, в числе которых был отец Анны, забрали собаку», – пишет канал.
По данным читательницы, животное сейчас находится в барнаульском приюте "Ласка", но, возможно, найдется человек, который сможет дать ему новый дом.
13:45:32 02-01-2026
Может, ребёнка куснула, а пристрелить не решились.
20:29:51 02-01-2026
Гость (13:45:32 02-01-2026) Может, ребёнка куснула, а пристрелить не решились.... "Хозяев" равнодушие и садизм укусили...
19:16:36 02-01-2026
Какие занятные новогодние россказни! Прям уплачусь сейчас! Как вы надоели, стенающие по этим шавкам! Вам людей не жаль ничуть, а тут вы по шавлу стенаете!!!
22:22:28 02-01-2026
Гость (19:16:36 02-01-2026) Какие занятные новогодние россказни! Прям уплачусь сейчас! К...
Им никого не жаль. И на собак этих глубоко плевать! Там жизнь никчемная, тухлая. Надо же как-то о себе заявить, чтобы вылезти из этой серости и полнейшей безнадёги. Вот и заявляют, эксплуатируя тему обездоленных животных. Вы на тёток, гуляющих с собаками обратите внимание. Такая концентрация злобы и ненависти к окружающим! И это не от счастливой жизни!
11:39:18 03-01-2026
В Италии до 1 года ареста или штраф 5 000–10 000 евро за такое дают.
13:17:04 03-01-2026
Зооненеавистники, отсутствие совести и сострадания это ваш смысл жизни
09:51:30 04-01-2026
Гость (13:17:04 03-01-2026) Зооненеавистники, отсутствие совести и сострадания это ваш ...
Да что ты несешь, "совестливая"! Вон на соседнем ресурсе одна особь, которая подписывалась сначала Читателем, потом Счастливцем, теперь Умным однажды в гневе изрекла, что лучше бы детей своих травили вместо собак! Это сострадание и человеколюбие? И, самое главное, никто не отреагировал. Почему бы не заняться прокуратуре этим делом? Экстремизм чистой воды.
И это у кого теперь совести нет? У вас, потерявшим уже всяческий человеческий облик, защищая собак, которые людей грызут! Сволочи вы.