В Алтайском крае на новогодние праздники изменилось расписание пригородных поездов

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок

02 января 2026, 10:30, ИА Амител

Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В период новогодних праздников в Алтайском крае вносят изменения в график движения пригородных поездов. Корректировки будут действовать с 31 декабря по 11 января, сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта.

Изменения включают введение дополнительных рейсов и временную отмену ряда регулярных электричек. В частности, с 31 декабря по 11 января назначен дополнительный поезд № 6028 по маршруту Барнаул – Красный Боец (отправление в 17:30, прибытие в 19:26). Также дополнительные рейсы запланированы на 5 января (№ 6001 Озерки – Барнаул), 8 января (№ 6111 Барнаул – Ребриха и № 6112 Ребриха – Барнаул) и 11 января (№ 6227 Заринская – Барнаул).

В то же время с 31 декабря по 11 января отменяется движение поездов № 6021 (Озерки – Барнаул), № 6101 (Депо – Барнаул), № 6020 (Барнаул – Красный Боец), № 6018 (Барнаул – Усть-Тальменская) и № 7105 (Заринская – Барнаул). Дополнительно отменены рейсы 4 января (№ 6227 Заринская – Барнаул) и 5 января (№ 6776/6775 Сузун – Барнаул).

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок. Актуальное расписание можно уточнить на сайте перевозчика АО "Алтай-Пригород" или по телефону справочной службы +7 (3852) 29-21-68.