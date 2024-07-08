Алтайские волонтеры Победы посетили могилу советской разведчицы Валентины Олешко

Она родилась в 1924 году в Алейске и была награждена орденом Красной Звезды

08 июля 2024, 15:54, ИА Амител

Депутат Максим Банных помог волонтерам посетить могилу алтайской разведчицы / Фото: предоставлено amic.ru

Волонтеры Победы из лицея города Алейска – Виктория Аниськова, Анастасия Наумова и Павел Черемнов посетили могилу советской разведчицы Валентины Олешко в Санкт-Петербурге.

Главной целью поездки стало посещение братской могилы в поселке Дружноселье, где захоронена советская разведчица Валентина Олешко. Она родилась в 1924 году в Алейске Алтайского края, была награждена орденом Красной Звезды, в этом году ей исполняется 100 лет со дня рождения. В честь нее названы улицы в Алейске и Дружноселье, а на доме, где она жила, установлена мемориальная доска.

Школьники также ознакомились с достопримечательностями Санкт-Петербурга. Особенно им запомнилась прогулка по Неве и каналам, с которой открылись виды на архитектуру города. Ребята побывали в Петропавловской крепости, Музее артиллерии, Летнем саду, Исаакиевском соборе, храме Спаса на Крови, Казанском соборе и Эрмитаже.

По словам волонтеров, эмоции от увиденных достопримечательностей невозможно передать словами. Кроме того, экскурсионная программа включала поездки в окрестности Петербурга: школьники побывали в Петергофе, Кронштадте, форте Константин, Гатчинском и Павловском дворцах, а также в Екатерининском дворце.

"Мы испытали смешанные эмоции. Чувствуем большую ответственность, ведь нам выпала честь посетить место, где захоронена героиня, чья история глубоко тронула нас и вызывает уважение с самого детства. Валентина Олешко – герой, о котором нужно помнить всегда", – написала руководитель делегации Анастасия Михаленко, которая окончила ту же школу в Алейске, что и Валентина Олешко.

Поездка стала возможной благодаря финансовой поддержке депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Максима Банных. Школьники выразили глубокую благодарность депутату, а также советнику директора по воспитательной работе лицея Ольге Степановой.