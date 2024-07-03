Алтайских родителей призвали поговорить с детьми о правилах безопасности на воде

С начала лета в регионе утонуло четыре ребенка

03 июля 2024, 16:02, ИА Амител

Пляж в Алтайском крае / Фото: МЧС Алтайского края

С начала лета в Алтайском крае утонуло четыре ребенка, а с начала года утопление стало причиной смерти уже 21 человека. Правительство, муниципалитеты и правоохранительные органы усиливают работу, однако без помощи родителей им не обойтись.

Как отмечает управление региона по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности, сотрудники МЧС и других ведомств регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей в местах купания. Однако никто лучше родителей не сможет уследить за ребенком и доходчиво объяснить ему правила поведения на воде. Все они есть в подготовленной управлением памятке.