Алтайский край не получит федеральные деньги на расселение аварийного жилья
Новую программу по расселению пока не приняли, однако ее параметры уже сформировали
15 января 2024, 10:43, ИА Амител
Алтайский край не получит федеральные деньги на расселение аварийного жилья в 2024 году, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на ответ регионального Минстроя на запрос.
"Темпы расселения аварийного жилья в 2024 году остаются под вопросом", – отмечает издание.
В 2023 году в крае должны были досрочно завершить расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. На это Фонд развития территорий с 2019 года за счет федеральных средств выделял 4,2 млрд рублей, из краевой казны направляли еще 1,5 млрд рублей.
Предполагалось, что в связи с досрочным завершением программы регион приступит к следующему этапу – к расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года. Однако новую программу пока не приняли.
В краевом Минстрое сообщили, что параметры программы уже сформировали: включить в нее планируют 285 домов общей площадью около 90,3 тысячи кв. метров, в которых проживают 5819 человек.
"Ранее ведомство отмечало, что аварийными до 2022 года признали 409 домов площадью 153,4 тысячи кв. метров и численностью 8967 жителей. Почему параметры разрабатываемой программы оказались меньше, не уточняется", – указывает издание.
10:59:48 15-01-2024
- "Ранее ведомство отмечало, что аварийными до 2022 года признали 409 домов площадью 153,4 тысячи кв. метров и численностью 8967 жителей." ============ Если 8967 чиновников Алтайского края переселить в эти дома, то проблема в миг решится. А так как у них с жильем зер гуд, этим несчастным долго предстоит мучиться.
11:01:06 15-01-2024
Да тут всё просто. Деньги-то выделили, они пришли и тут потерялись. Как это было с огромной суммой в 2000 году, выделенной на расселение людей из оползневой зоны посёлка Нахаловка. До сих пор эти деньги не найдены, да искали ли их вообще...
11:31:37 15-01-2024
Один из ответов на вопрос - почему люди из Барнаула уезжают..
11:59:37 15-01-2024
dok_CФ (11:31:37 15-01-2024) Один из ответов на вопрос - почему люди из Барнаула уезжают.... Ну то есть уехать куда-то из Барнаула у людей деньги есть, а вот вылезти из аварийного дома - нету.
14:58:25 15-01-2024
Гость (11:59:37 15-01-2024) Ну то есть уехать куда-то из Барнаула у людей деньги есть, а... Это разные люди, если что... Население Барнаула не ограничивается исключительно Вами
13:33:12 21-01-2024
Гость (11:59:37 15-01-2024) Ну то есть уехать куда-то из Барнаула у людей деньги есть, а... Нет денег. Но уезжаем без них. Другого выхода нет
14:27:11 15-01-2024
Чиновники вовремя не подготовили документы и не оформили региональную программу по расселению из аварийного жилья на 2024 год и поэтому федерального финансирования не будет. Надо называть вещи своими именами, но региональное СМИ почему-то стесняется это делать. Здесь всё яснее ясного. Чиновники живут хорошо, сидят в комфортных кабинетах и проблемы нуждающихся в нормальном жилье им до лампочки. И никто не наказан, всё замечательно, прекрасная маркиза. Ждите.... ждите... ждите.....
15:49:38 15-01-2024
ответственных по оформлению данных документов чинуш поселить в аварийном жилье, и проверять, чтоб в хоромы свои не вернулись. И документы сразу же все нормально сделаются
21:26:48 15-01-2024
Очень смешно.
00:19:13 16-01-2024
гость (21:26:48 15-01-2024) Очень смешно.... Смешно, что из давшего трещину из-за подкопа дома на Партизанской жителей в срочном порядке выселяют в школу на раскладушки в общем зале. Ни один чиновник замечен не был - финансирования же нет..
04:45:21 16-01-2024
Смешно но честно. Только этого никогда не будет.
16:40:32 16-01-2024
«После получения заключения о техническом состоянии дома будет принято решение о проведении аварийно-восстановительных работ или принятии мер для сноса дома и получения жильцами выплат в соответствии с законодательством» «Вечерний Барнаул» https://barnaul.press/ На эти выплаты можно будет купить разве что собачью будку неподалеку от Черницкого кладбища. Но может хватить и на благоустроенную будку.