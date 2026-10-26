До +6. Какую погоду ждать в Алтайском крае 26 октября
Будет преимущественно без осадков
26 октября 2026, 06:00, ИА Амител
Осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае 26 октября синоптики регионального Гидрометцентра прогнозируют день без осадков.
"Днем температура составит от +1 до +6 градусов. Будет преимущественно без осадков. Ожидается юго-западный ветер 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с", — следует из прогноза.
В Барнауле термометры покажут от +3 до +5 градусов, будет также преимущественно без осадков, с юго-западным ветром 2–7 м/с.
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