Артемий Лебедев заявил, что жизнь в США скоро ухудшится
Он отметил, что советская пропаганда становится реальностью
03 октября 2024, 20:00, ИА Амител
Артемий Лебедев / Фото: t.me/temalebedev
В своем обзоре новостей в социальной сети "ВКонтакте" Артемий Лебедев, известный блогер и дизайнер, выразил мнение, что в США в ближайшее время условия жизни значительно ухудшатся.
Он сравнил текущее положение дел в стране с тем, каким оно было в СССР в 1980-х годах. По его словам, речь идет о безопасности и уровне жизни граждан.
Дизайнер предположил, что на улицах Нью-Йорка может стать больше бездомных, а здания и сооружения будут украшены граффити.
"В общем, вся картина советской пропаганды о том, как плохо жить в Америке, снова становится реальностью", – заключил он.
20:41:39 03-10-2024
Неужели увидим это?
21:13:41 03-10-2024
Гость (20:41:39 03-10-2024) Неужели увидим это?... Для многих это прям смысл жизни, правда несколько поколений уже не дождались
07:13:18 04-10-2024
Гость (21:13:41 03-10-2024) Для многих это прям смысл жизни, правда несколько поколений ... Почему? Это вполне реальность уже сейчас. Я был в Штатах несколько раз, в разных городах, могу судить об этом. Грязно. Бездомные. Много невменяемых прямо на улицах. В магазинах товары выставлены на стяжках - чтобы их не сорвали с витрины и не украли. Вы давно в России видели как товары с витрин воруют?
08:31:44 04-10-2024
Гость (07:13:18 04-10-2024) Почему? Это вполне реальность уже сейчас. Я был в Штатах нес...
Первого канала обосмотрелся? Видел он, ну-ну. А у нас из магазинов с витрин тащат - только в путь!
12:51:25 04-10-2024
Гость (08:31:44 04-10-2024) Первого канала обосмотрелся? Видел он, ну-ну. А у нас из... Где у тебя стащили с витрины?
15:21:08 04-10-2024
Гость (12:51:25 04-10-2024) Где у тебя стащили с витрины?...
Я не магазин, чтобы у меня с витрины тащить. Не демонстрируйте свою дремучесть, а спросите у любого продавца, тащут с витрины или нет. Получите полный ответ.
03:45:06 05-10-2024
Гость (07:13:18 04-10-2024) Почему? Это вполне реальность уже сейчас. Я был в Штатах нес... Ни в каких штатах ты не был, кончай свиристеть.
05:42:50 04-10-2024
А я верю! И доллар будет дешевле рубля, и Йелоустоун взорвется, и по телевизору правду начнут говорить. Только вот жить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни тебе...
07:17:26 04-10-2024
Гость (05:42:50 04-10-2024) А я верю! И доллар будет дешевле рубля, и Йелоустоун взорвет... Доллар дешевле рубля не будет. Взорвется ли Йеллоустоун - это вопрос сотен лет. И по телевизору правду не говорили, не говорят, и не будут говорить ни в России, ни в Америке, это просто пропаганда. Факт в том, что Москва по сравнению с Нью-Йорком это как Мерседес сравнивать с Рено. Достаточно хотя бы раз своими глазами это увидеть, а не судить со слов третьих лиц.
07:09:15 04-10-2024
Бобедствовать бы так
07:22:16 04-10-2024
Гость (07:09:15 04-10-2024) Бобедствовать бы так ... Бобедствуй. Деньги на билет есть? Лети. Там же рай, там тебе все рады будут. Ты только мешки под деньги приготовь, чтобы было куда складывать.
07:49:45 04-10-2024
Гость (07:22:16 04-10-2024) Бобедствуй. Деньги на билет есть? Лети. Там же рай, там тебе... С удовольствием бы !!!
Зайдёшь со своих 30и серебрянников ?
08:34:13 04-10-2024
Гость (07:49:45 04-10-2024) С удовольствием бы !!!Зайдёшь со своих 30и серебряннико... Считать, что кто то кому то платит за плохие комментарии об Америке на заштатном провинциальном ресурсе - это каким уровнем развития интеллекта нужно обладать? Явно отрицательным. Купи себе мозг, если деньги есть.
09:00:41 04-10-2024
Гость (08:34:13 04-10-2024) Считать, что кто то кому то платит за плохие комментарии об ... Чё засикатила ?
09:48:15 04-10-2024
Гость (09:00:41 04-10-2024) Чё засикатила ?... Это ты на каком языке разговариваешь? На бытовом быдло-ботале?
09:51:23 04-10-2024
Гость (09:48:15 04-10-2024) Это ты на каком языке разговариваешь? На бытовом быдло-ботал... вы не в тренде и стрим у вас перепендикулярный.
стыдно таким быть, фу.
08:27:27 04-10-2024
Хорошая новость
09:27:13 04-10-2024
Пусть мы по колено в навозе, главное чтобы у соседей хуже было.
У нас так всё новости последние 10 лет работаю. Всё с позиции, как у них всё плохо и как у нас всё хорошо.
Только как не зайдешь в новости про медицину, производства какие ни будь или про зарплаты с пенсиями.
Там отчётливо видно картину, как счастливы люди на самом деле.
09:33:21 04-10-2024
Гость (09:27:13 04-10-2024) Пусть мы по колено в навозе, главное чтобы у соседей хуже бы... вот за всех не надо, а?
лично я навоз только весной вижу - на грядке. так что я не с вами, негативщиками.
но вам - сочувствую, канеш, гномег пропащий. в душ сходите, пивка хлебните - пятница ж. глядишь - кто и даст.
10:34:18 04-10-2024
Мусик (09:33:21 04-10-2024) вот за всех не надо, а?лично я навоз только весной вижу ... Ну да у врачей зарплаты за 100, пенсиии в районе 45, доступное жильё и медицина на уровне. Грех жаловаться, пойду в душ
10:27:41 04-10-2024
Гость (09:27:13 04-10-2024) Пусть мы по колено в навозе, главное чтобы у соседей хуже бы... Это точно
11:00:39 04-10-2024
Гость (09:27:13 04-10-2024) Пусть мы по колено в навозе, главное чтобы у соседей хуже бы... главное чтобы у соседей хуже было --- если сосед вас убить хочет, тогда вам лучше чтобы умер он
11:25:23 04-10-2024
Гость (09:27:13 04-10-2024) Пусть мы по колено в навозе, главное чтобы у соседей хуже бы... Пусть мы по колено в навозе --- если сосед вам перед домом навоза навалил, вы из-за него в навозе
14:06:45 04-10-2024
Гость (07:13:18 04-10-2024) Почему? Это вполне реальность уже сейчас. Я был в Штатах нес... Был, говоришь? А может вспомнишь- чтобы продуктовку у них получить в помощь-достаточно в любой шэлтер обратиться. Или это не так?
08:26:51 05-10-2024
Гость (14:06:45 04-10-2024) Был, говоришь? А может вспомнишь- чтобы продуктовку у них по... Естественно, ни в какой шелтер я не обращался, мне насрать на их проблемы. Я видел толпы нищих, которые спокойно располагаются перед вполне благополучными отелями. Бомжы, с запахом ссанины и с безумным взглядом. Это в ЛА, Фриско и Нью-Йорке.