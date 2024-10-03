Артемий Лебедев заявил, что жизнь в США скоро ухудшится

Он отметил, что советская пропаганда становится реальностью

03 октября 2024, 20:00, ИА Амител

Артемий Лебедев / Фото: t.me/temalebedev

В своем обзоре новостей в социальной сети "ВКонтакте" Артемий Лебедев, известный блогер и дизайнер, выразил мнение, что в США в ближайшее время условия жизни значительно ухудшатся.

Он сравнил текущее положение дел в стране с тем, каким оно было в СССР в 1980-х годах. По его словам, речь идет о безопасности и уровне жизни граждан.

Дизайнер предположил, что на улицах Нью-Йорка может стать больше бездомных, а здания и сооружения будут украшены граффити.