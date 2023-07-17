Автомобиль почти целиком провалился под асфальт в Барнауле
Инцидент случился в районе пересечения Попова и Северного Власихинского проезда
17 июля 2023, 09:30, ИА Амител
Кадр: "Барнаул № 1"
В Барнауле 16 июля под асфальт провалился автомобиль в районе пересечения улицы Попова и Северного Власихинского проезда.
На опубликованном в телеграм-канале "Барнаул № 1" видео можно заметить, что инцидент произошел на парковке.
Судя по кадрам, под землю ушла большая часть машины. Находились ли в этот момент в ней люди, не сообщается.
Напомним, 16 июля в Барнауле водитель легковушки сбил мальчика на улице Взлетной.
10:18:37 17-07-2023
Главный вопрос -что с автопассажирами, водителем???? Наилучший вариант, если никого не оказалось, но водитель наверняка был?!
13:17:44 17-07-2023
И кто понесет ответственность? Где гарантии на дороги?
13:47:58 17-07-2023
Гость (13:17:44 17-07-2023) И кто понесет ответственность? Где гарантии на дороги?... Причем тут гарантия на дороги то? Разрыв канализации, машину восстановит водоканал, как и дорогу.
14:25:36 17-07-2023
Жигули даже земля не держит. Жигули провалились сквозь землю.
19:57:51 17-07-2023
Гость (14:25:36 17-07-2023) Жигули даже земля не держит. Жигули провалились сквозь землю... Правильно: от стыда за "высокое" качество изготовления любые Жыгули готовы провалиться сквозь землю (в смысле высококачественный барнаульский асфальт и такой же водопровод. Вот-вот...)