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Автомобиль почти целиком провалился под асфальт в Барнауле

Инцидент случился в районе пересечения Попова и Северного Власихинского проезда

17 июля 2023, 09:30, ИА Амител

Кадр: "Барнаул № 1"
Кадр: "Барнаул № 1"

В Барнауле 16 июля под асфальт провалился автомобиль в районе пересечения улицы Попова и Северного Власихинского проезда.

На опубликованном в телеграм-канале "Барнаул № 1" видео можно заметить, что инцидент произошел на парковке.

Судя по кадрам, под землю ушла большая часть машины. Находились ли в этот момент в ней люди, не сообщается.

Напомним, 16 июля в Барнауле водитель легковушки сбил мальчика на улице Взлетной.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 5

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Гость

10:18:37 17-07-2023

Главный вопрос -что с автопассажирами, водителем???? Наилучший вариант, если никого не оказалось, но водитель наверняка был?!

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Гость

13:17:44 17-07-2023

И кто понесет ответственность? Где гарантии на дороги?

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Гость

13:47:58 17-07-2023

Гость (13:17:44 17-07-2023) И кто понесет ответственность? Где гарантии на дороги?... Причем тут гарантия на дороги то? Разрыв канализации, машину восстановит водоканал, как и дорогу.

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Гость

14:25:36 17-07-2023

Жигули даже земля не держит. Жигули провалились сквозь землю.

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Гость

19:57:51 17-07-2023

Гость (14:25:36 17-07-2023) Жигули даже земля не держит. Жигули провалились сквозь землю... Правильно: от стыда за "высокое" качество изготовления любые Жыгули готовы провалиться сквозь землю (в смысле высококачественный барнаульский асфальт и такой же водопровод. Вот-вот...)

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