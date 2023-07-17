Автомобиль почти целиком провалился под асфальт в Барнауле

Инцидент случился в районе пересечения Попова и Северного Власихинского проезда

17 июля 2023, 09:30, ИА Амител

Кадр: "Барнаул № 1"

В Барнауле 16 июля под асфальт провалился автомобиль в районе пересечения улицы Попова и Северного Власихинского проезда.

На опубликованном в телеграм-канале "Барнаул № 1" видео можно заметить, что инцидент произошел на парковке.

Судя по кадрам, под землю ушла большая часть машины. Находились ли в этот момент в ней люди, не сообщается.

Напомним, 16 июля в Барнауле водитель легковушки сбил мальчика на улице Взлетной.