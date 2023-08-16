Автовокзал и больницу "заминировали" в Барнауле
Посетителей и пациентов эвакуировали
16 августа 2023, 15:16, ИА Амител
Фото: подписчики amic.ru в соцсетях
Волна сообщений о минировании прокатилась по Барнаулу. Об этом рассказали пользователи в социальных сетях.
Подписчики amic.ru сообщили о том, что информацию о минировании получили на барнаульском автовокзале. Посетителей вывели на улицу, территорию огородили лентой. Работает полиция.
Также в паблике "Инцидент Барнаул" написали, что информация о минировании поступила в горбольницу № 4. Пациентов вывели на улицу, на месте работают правоохранители.
На момент публикации официального комментария от МВД нет.
16:26:28 16-08-2023
Да , ещё под вибрацию почвы жизнь подстроить надо , окна открывать на проветривание жилых помещений только когда нет вибрации почвы от теплосетей .
16:44:37 16-08-2023
Дешёвый Массон какой-то , вибрация почвы от теплосетей началась и все ДРУЖНО закрыли в жилых помещениях окна у кого были на проветривание открыты , вибрация почвы прекратилась и все ДРУЖНО открыли окна на проветривание чтоб подышать свежим воздухом ? Это дрессировка граждан ДЕШЁВЫМ "МАССОНОМ" ?