Автовокзал и больницу "заминировали" в Барнауле

Посетителей и пациентов эвакуировали

16 августа 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: подписчики amic.ru в соцсетях

Волна сообщений о минировании прокатилась по Барнаулу. Об этом рассказали пользователи в социальных сетях.

Подписчики amic.ru сообщили о том, что информацию о минировании получили на барнаульском автовокзале. Посетителей вывели на улицу, территорию огородили лентой. Работает полиция.

Также в паблике "Инцидент Барнаул" написали, что информация о минировании поступила в горбольницу № 4. Пациентов вывели на улицу, на месте работают правоохранители.

На момент публикации официального комментария от МВД нет.