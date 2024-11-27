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Бакальчук заявил, что его экс-супруга утеряла контроль над Wildberries

Из устава РВБ следует, что расширенные полномочия на три года получил гендиректор компании — Роберт Мирзоян

27 ноября 2024, 22:00, ИА Амител

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Владислав Бакальчук заявил об утрате экс-супругой Татьяной Ким управления в Wildberries. В своем Telegram-канале он заявил, что она потеряла его после перехода бизнеса в совместное предприятие c компанией Мирзоянов – РВБ.

В канале Бакальчук опубликовал копию устава РВБ. Из нее следует, что расширенные полномочия на три года получил гендиректор компании – Роберт Мирзоян.

"О роли Татьяны. Формально ее доля 65% кажется большой, но по факту она ничего не значит. Почему? Потому что сменить генерального директора можно только при наличии 2/3 голосов. У Татьяны их нет. Все оперативное управление", – добавил он.

Бакальчук также заявил, что при ликвидации материнского юрлица в виде Wildberries его участники могут получить свои доли лишь с согласия других участников общества, в лице Мирзоянов. По мнению экс-супруга предпринимательницы, она стала номинальной фигурой.

бизнес

Комментарии 5

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Бдыщ

23:26:22 27-11-2024

Отжали

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Алена

01:42:18 28-11-2024

Какая же она дура!!!

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Гость

05:57:43 28-11-2024

Красивый шкаф, громко падает.

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Таня

08:37:50 28-11-2024

Она в конце концов останется ни с чем,как говорят С носом.

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Гость

09:28:37 28-11-2024

И че теперь ? Уедет в лондон и откроет винный магазинчик?

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