Бакальчук заявил, что его экс-супруга утеряла контроль над Wildberries
Из устава РВБ следует, что расширенные полномочия на три года получил гендиректор компании — Роберт Мирзоян
27 ноября 2024, 22:00, ИА Амител
Владислав Бакальчук заявил об утрате экс-супругой Татьяной Ким управления в Wildberries. В своем Telegram-канале он заявил, что она потеряла его после перехода бизнеса в совместное предприятие c компанией Мирзоянов – РВБ.
В канале Бакальчук опубликовал копию устава РВБ. Из нее следует, что расширенные полномочия на три года получил гендиректор компании – Роберт Мирзоян.
"О роли Татьяны. Формально ее доля 65% кажется большой, но по факту она ничего не значит. Почему? Потому что сменить генерального директора можно только при наличии 2/3 голосов. У Татьяны их нет. Все оперативное управление", – добавил он.
Бакальчук также заявил, что при ликвидации материнского юрлица в виде Wildberries его участники могут получить свои доли лишь с согласия других участников общества, в лице Мирзоянов. По мнению экс-супруга предпринимательницы, она стала номинальной фигурой.
23:26:22 27-11-2024
Отжали
01:42:18 28-11-2024
Какая же она дура!!!
05:57:43 28-11-2024
Красивый шкаф, громко падает.
08:37:50 28-11-2024
Она в конце концов останется ни с чем,как говорят С носом.
09:28:37 28-11-2024
И че теперь ? Уедет в лондон и откроет винный магазинчик?