Бакальчук заявил, что его экс-супруга утеряла контроль над Wildberries

Из устава РВБ следует, что расширенные полномочия на три года получил гендиректор компании — Роберт Мирзоян

27 ноября 2024, 22:00, ИА Амител

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Владислав Бакальчук заявил об утрате экс-супругой Татьяной Ким управления в Wildberries. В своем Telegram-канале он заявил, что она потеряла его после перехода бизнеса в совместное предприятие c компанией Мирзоянов – РВБ.

В канале Бакальчук опубликовал копию устава РВБ. Из нее следует, что расширенные полномочия на три года получил гендиректор компании – Роберт Мирзоян.

"О роли Татьяны. Формально ее доля 65% кажется большой, но по факту она ничего не значит. Почему? Потому что сменить генерального директора можно только при наличии 2/3 голосов. У Татьяны их нет. Все оперативное управление", – добавил он.

Бакальчук также заявил, что при ликвидации материнского юрлица в виде Wildberries его участники могут получить свои доли лишь с согласия других участников общества, в лице Мирзоянов. По мнению экс-супруга предпринимательницы, она стала номинальной фигурой.