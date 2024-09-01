Баллы ОГЭ захотели учитывать при приеме в 10-й класс
В Рособрнадзоре намерены оформить предложение в виде проекта
01 сентября 2024, 07:40, ИА Амител
Экзамен / Источник фото: unsplash.com
Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что большинство участников Всероссийского общественного обсуждения улучшения ГИА считают нужным учитывать баллы ОГЭ при приеме в 10-е классы, техникумы и колледжи.
Как отмечает РБК, вопрос совершенствования ГИА на этой неделе обсуждали в Москве эксперты ФИПИ, школьные учителя и преподаватели вузов.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что на основе дискуссии ведомство планирует сформировать предложения законодателям и создать дорожную карту по улучшению государственной итоговой аттестации до 2030 года.
07:29:37 02-09-2024
В астраханской школе помимо сдачи ОГЭ, выпускникам устроили еще и переводные экзамены на основе и с элементами ЕГЭ. И в итоге баллы резко ухудшились.