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Баллы ОГЭ захотели учитывать при приеме в 10-й класс

В Рособрнадзоре намерены оформить предложение в виде проекта

01 сентября 2024, 07:40, ИА Амител

Экзамен / Источник фото: unsplash.com
Экзамен / Источник фото: unsplash.com

Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что большинство участников Всероссийского общественного обсуждения улучшения ГИА считают нужным учитывать баллы ОГЭ при приеме в 10-е классы, техникумы и колледжи.

Как отмечает РБК, вопрос совершенствования ГИА на этой неделе обсуждали в Москве эксперты ФИПИ, школьные учителя и преподаватели вузов.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что на основе дискуссии ведомство планирует сформировать предложения законодателям и создать дорожную карту по улучшению государственной итоговой аттестации до 2030 года.

образование инициативы

Комментарии 1

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Бабушка

07:29:37 02-09-2024

В астраханской школе помимо сдачи ОГЭ, выпускникам устроили еще и переводные экзамены на основе и с элементами ЕГЭ. И в итоге баллы резко ухудшились.

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