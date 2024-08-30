Барнаул, август, пятница. Кадры последних дней лета

Ночи теперь будут холоднее, а солнце – все раньше убегать за горизонт

30 августа 2024, 20:40, ИА Амител

Последние дни лета в Барнауле / Фото: amic.ru

Вот и лето пролетело. Как тренировочный полет "Русских витязей" над Барнаулом сегодня, 30 августа. Ночи теперь будут холоднее, а солнце – все раньше убегать за горизонт. Ловите последние солнечные кадры этого лета с улиц Барнаула.

Напомним, что завтра наш город отмечает 294-летие. Погода обещает быть капризной, но последний день лета можно провести интересно. Полную программу можно узнать тут. А в нашем Telegram-канале мы будем вести прямую трансляцию и рассказывать обо всем интересном, что будет происходить в городе.