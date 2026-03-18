В Барнауле за миллионы продают уникальный мешок монет 1991 года выпуска

Объявление вызвало значительный интерес — его посмотрели почти пять тысяч потенциальных покупателей

18 марта 2026, 11:54, ИА Амител

Мешок советских монет / Фото: "Авито.ру"

Жительница Барнаула выставила на продажу редкий нумизматический лот — комплект из тысячи монет номиналом 5 копеек 1991 года выпуска, пишет "Алтапресс".

Монеты хранятся в оригинальном банковском мешке и никогда не были в обороте — об этом говорится в объявлении на платформе Avito, опубликованном 7 марта. Объявление уже привлекло внимание почти пяти тысяч потенциальных покупателей.

Продавец настаивает на реализации только полным комплектом: разделять мешок на части не планируется. В наличии остался лишь один такой набор.

Особая ценность лота обусловлена несколькими факторами. Во‑первых, монеты отчеканены на Ленинградском монетном дворе в последний год существования СССР.

Во‑вторых, они отличаются идеальной сохранностью и высоким качеством исполнения. В‑третьих, тираж был крайне ограниченным — всего несколько десятков экземпляров.

Для коллекционеров такие монеты в заводской упаковке представляют значительный интерес. На аукционах их стоимость может достигать нескольких сотен тысяч рублей. При этом оригинальные банковские мешки с монетами, не бывшими в обращении, встречаются крайне редко.

Объявление ориентировано на серьезных нумизматов и инвесторов, готовых приобрести не просто монеты, а подлинный артефакт советской эпохи.

