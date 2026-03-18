В Барнауле за миллионы продают уникальный мешок монет 1991 года выпуска

Объявление вызвало значительный интерес — его посмотрели почти пять тысяч потенциальных покупателей

18 марта 2026, 11:54, ИА Амител

Мешок советских монет / Фото: "Авито.ру"
Жительница Барнаула выставила на продажу редкий нумизматический лот — комплект из тысячи монет номиналом 5 копеек 1991 года выпуска, пишет "Алтапресс".

Монеты хранятся в оригинальном банковском мешке и никогда не были в обороте — об этом говорится в объявлении на платформе Avito, опубликованном 7 марта. Объявление уже привлекло внимание почти пяти тысяч потенциальных покупателей.

Продавец настаивает на реализации только полным комплектом: разделять мешок на части не планируется. В наличии остался лишь один такой набор.

Особая ценность лота обусловлена несколькими факторами. Во‑первых, монеты отчеканены на Ленинградском монетном дворе в последний год существования СССР.

Во‑вторых, они отличаются идеальной сохранностью и высоким качеством исполнения. В‑третьих, тираж был крайне ограниченным — всего несколько десятков экземпляров.

Для коллекционеров такие монеты в заводской упаковке представляют значительный интерес. На аукционах их стоимость может достигать нескольких сотен тысяч рублей. При этом оригинальные банковские мешки с монетами, не бывшими в обращении, встречаются крайне редко.

Объявление ориентировано на серьезных нумизматов и инвесторов, готовых приобрести не просто монеты, а подлинный артефакт советской эпохи.

Ранее сообщалось, что в Барнауле выставили на продажу деревянный биткоин за 2,5 млн рублей.

Гость

12:08:40 18-03-2026

Сами пусть едят.

Гость

12:24:45 18-03-2026

Вот откуда такие идиоты берутся? Ну неужели они думают, что все остальные тупее их? Цена новой (в идеальной сохранности, UNC) монеты в 5 копеек СССР Ленинградского монетного двора (ЛМД) сильно варьируется от года выпуска: от 10–15 рублей за массовые выпуски 1980-х до десятков тысяч рублей за редкие года (например, 1970 — более 25 000 руб.), Ключевые факторы цены:
Редкие года (высокая цена): 1965–1975, особенно 1970, 1971, 1972 (цены часто >10 000 руб.), как отмечается на сайте 10rubley.ru.
Массовые года (низкая цена): 1961, 1976–1991. Стоят от 10 до 100 рублей за штуку в зависимости от сохранности, по данным сайта coinsbolhov.ru. А про сотни тысяч за монетку ты буратинам втирай мазь от жадности.

Гость

12:34:40 18-03-2026

Ага, отчеканено несколько десятков экземпляров, а продается 1000 шт.
Шляпа.
Таким монетам цена от силы 100 руб за штуку.

ыть

12:47:29 18-03-2026

Пять тысяч человек зашло посмотреть на дурачка, который выставил такой лот. Никто естественно покупать не будет. Хотя... раз такой дурачок-продавец нашелся, глядишь такой же дурачок-покупатель объявится.

гость

16:45:22 18-03-2026

я помню, ходили по квартирам дельцы, люди просто так им мелочь отдавали после денежной реформы

Гость

09:14:14 19-03-2026

Ценность эти монеты представляли, пока находились в мешке и монеты не залапали жирными пальцами. Если монета не была в обращении, ее нужно аккурантно в перчатках поместить в капсулу. И так сделать с каждой монетой. Продавец испортил лот, мечты о миллионах это только грезы, когда ты далек от нумизматики.

гость

12:37:14 19-03-2026

1991 год? Ну, через тысячу лет может что=то и будут стоить. Если не сгниют.Они окисляются и чернеют. Выбросьте и забуьте.

