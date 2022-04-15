Где в Барнауле будет проходить ремонт дорог и теплотрасс в 2022 году? Карта
Барнаульские дорожники и коммунальщики согласовали сроки и места проведения работ
Работники дорожных и коммунальных служб Барнаула договорились синхронизировать ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.
Согласование нужно для того, чтобы не возникало ситуаций, когда на недавно отремонтированной дороге коммунальщики начинают работы на инженерных сетях, разрушая свежий асфальт.
Для большей иллюстративности в администрации Барнаула подготовили единую карту ремонтных работ. На неё нанесли участки тепловых, водопроводных, канализационных, электрических, газовых сетей, дорог и дворовых территорий. Карта позволит развести по времени возможные пересечения дорожных и сетевых дорог.
Сейчас пересечение есть только у одного участка сетей с двумя дворами: по ул. Исакова, 216 и ул. Исакова, 218.
Скачать карту ремонтных работ можно по ссылке.
На прошлой неделе барнаульские дорожники приступили к ремонту дорог горячим асфальтом. Всего в 2022 году власти Барнаула планируют отремонтировать более 65 тысяч кв. метров дорог.